В Тобольске ребенок провалился в канализационный люк

05 февраля 2024 в 14:26 Размер текста - 17 +

Девочка упала в люк в одном из самых популярных туристических мест Тобольска Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Тобольске восьмилетняя девочка провалилась в открытый люк, гуляя по базарной площади в День защиты детей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. За травмы, которые получил ребенок, с мэрии взыскали 35 000 рублей. «В день празднования Дня защиты детей в 2023 году во время прогулки по Базарной площади в Тобольск 8-летняя девочка провалилась в открытый люк колодца, который не был закреплен. Спустя восемь месяцев по решению суда ребенок получит 35 тысяч рублей компенсации от департамента городской среды администрации города», — рассказали в пресс-службе. В результате падения девочка получила ушиб мягких тканей, ссадины на бедре и сильно испугалась. Чтобы защитить права ребенка иск в суд подготовила Тобольская межрайонная прокуратура.

В Тобольске восьмилетняя девочка провалилась в открытый люк, гуляя по базарной площади в День защиты детей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. За травмы, которые получил ребенок, с мэрии взыскали 35 000 рублей. «В день празднования Дня защиты детей в 2023 году во время прогулки по Базарной площади в Тобольск 8-летняя девочка провалилась в открытый люк колодца, который не был закреплен. Спустя восемь месяцев по решению суда ребенок получит 35 тысяч рублей компенсации от департамента городской среды администрации города», — рассказали в пресс-службе. В результате падения девочка получила ушиб мягких тканей, ссадины на бедре и сильно испугалась. Чтобы защитить права ребенка иск в суд подготовила Тобольская межрайонная прокуратура.