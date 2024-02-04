04 февраля 2024

В Тобольске ребенок провалился в канализационный люк

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, открытый колодец, люк канализации, открытый люк
Девочка упала в люк в одном из самых популярных туристических мест Тобольска Фото:

В Тобольске восьмилетняя девочка провалилась в открытый люк, гуляя по базарной площади в День защиты детей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. За травмы, которые получил ребенок, с мэрии взыскали 35 000 рублей.

«В день празднования Дня защиты детей в 2023 году во время прогулки по Базарной площади в Тобольск 8-летняя девочка провалилась в открытый люк колодца, который не был закреплен. Спустя восемь месяцев по решению суда ребенок получит 35 тысяч рублей компенсации от департамента городской среды администрации города», — рассказали в пресс-службе.

В результате падения девочка получила ушиб мягких тканей, ссадины на бедре и сильно испугалась. Чтобы защитить права ребенка иск в суд подготовила Тобольская межрайонная прокуратура.

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В Тобольске восьмилетняя девочка провалилась в открытый люк, гуляя по базарной площади в День защиты детей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. За травмы, которые получил ребенок, с мэрии взыскали 35 000 рублей. «В день празднования Дня защиты детей в 2023 году во время прогулки по Базарной площади в Тобольск 8-летняя девочка провалилась в открытый люк колодца, который не был закреплен. Спустя восемь месяцев по решению суда ребенок получит 35 тысяч рублей компенсации от департамента городской среды администрации города», — рассказали в пресс-службе. В результате падения девочка получила ушиб мягких тканей, ссадины на бедре и сильно испугалась. Чтобы защитить права ребенка иск в суд подготовила Тобольская межрайонная прокуратура.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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