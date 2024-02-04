В Тобольске ребенок провалился в канализационный люк

В Тобольске восьмилетняя девочка провалилась в открытый люк, гуляя по базарной площади в День защиты детей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. За травмы, которые получил ребенок, с мэрии взыскали 35 000 рублей.
«В день празднования Дня защиты детей в 2023 году во время прогулки по Базарной площади в Тобольск 8-летняя девочка провалилась в открытый люк колодца, который не был закреплен. Спустя восемь месяцев по решению суда ребенок получит 35 тысяч рублей компенсации от департамента городской среды администрации города», — рассказали в пресс-службе.
В результате падения девочка получила ушиб мягких тканей, ссадины на бедре и сильно испугалась. Чтобы защитить права ребенка иск в суд подготовила Тобольская межрайонная прокуратура.
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