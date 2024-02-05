05 февраля 2024

Тобольский аэропорт признали лучшим в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт Ремезов. Тобольск, аэропорт ремезов, аэропорт тобольск
Премия «Воздушные ворота России» вручается каждый год тем аэропортам, которые эффективно развиваются Фото:

Аэропорт Ремезов в Тобольске (Тюменская область) признали лучшей авиагаванью страны на премии «Воздушные ворота России». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе тобольского аэропорта.

«Приятно получить эту престижную награду. Мы на своем примере доказываем, что в небольшом городе может быть современный и востребованный аэропорт. Если при открытии аэропорта в Тобольске пассажирам было доступно четыре направления, то сейчас улететь из Ремезова можно в 10 городов страны», — рассказал исполнительный директор воздушной гавани Владимир Варавва.

Премия «Воздушные ворота России» вручается каждый год тем аэропортам, которые эффективно развиваются. Ее экспертами являются представители авиакомпаний и руководители отраслевых организаций. Среди номинаций: «Лучший аэропорт», «Лучший инновационный проект», «Цифровой аэропорт».

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Аэропорт Ремезов в Тобольске (Тюменская область) признали лучшей авиагаванью страны на премии «Воздушные ворота России». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе тобольского аэропорта. «Приятно получить эту престижную награду. Мы на своем примере доказываем, что в небольшом городе может быть современный и востребованный аэропорт. Если при открытии аэропорта в Тобольске пассажирам было доступно четыре направления, то сейчас улететь из Ремезова можно в 10 городов страны», — рассказал исполнительный директор воздушной гавани Владимир Варавва. Премия «Воздушные ворота России» вручается каждый год тем аэропортам, которые эффективно развиваются. Ее экспертами являются представители авиакомпаний и руководители отраслевых организаций. Среди номинаций: «Лучший аэропорт», «Лучший инновационный проект», «Цифровой аэропорт».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...