Тобольский аэропорт признали лучшим в России

Аэропорт Ремезов в Тобольске (Тюменская область) признали лучшей авиагаванью страны на премии «Воздушные ворота России». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе тобольского аэропорта.
«Приятно получить эту престижную награду. Мы на своем примере доказываем, что в небольшом городе может быть современный и востребованный аэропорт. Если при открытии аэропорта в Тобольске пассажирам было доступно четыре направления, то сейчас улететь из Ремезова можно в 10 городов страны», — рассказал исполнительный директор воздушной гавани Владимир Варавва.
Премия «Воздушные ворота России» вручается каждый год тем аэропортам, которые эффективно развиваются. Ее экспертами являются представители авиакомпаний и руководители отраслевых организаций. Среди номинаций: «Лучший аэропорт», «Лучший инновационный проект», «Цифровой аэропорт».
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