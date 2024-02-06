Тюменских влюбленных заманивают скидками на 14 февраля

Тюменцам на 14 февраля сделают скидки на горячие источники и подарят пиццу
© Служба новостей «URA.RU»
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Термальные источники. Тюмень, источник, горячий источник, минеральный источник, термальный источник
Парочек ждут скидки на посещение спа и термальных источников Фото:

Влюбленных из Тюмени заманивают подарками на 14 февраля. В числе акций — бонусы при посещении термальных источников и комплименты в виде пиццы или пирога в форме сердца. Информация об этом опубликована в соцсетях организаций.

В одном из термальных курортов с 13 по 15 февраля для влюбленных делают скидку 16% при покупке двух билетов в спа-зону. Акция действует в любое время с 10:00 до 21:30 до 5 часов посещения.

Другие термы бонусов гостям не предоставляют, но предлагают влюбленным попытать удачу и выиграть бесплатные сертификаты на посещение. Подведение итогов состоится накануне Дня святого Валентина.

В праздничные дни на одной из баз отдыха при бронировании домиков парочкам предоставят скидку 14%. Кроме того, влюбленным подарят пиццу или пирог в форме сердца, а также накормят ужином по бонусной программе.

Ранее агентство составляло подборку подарков на 14 февраля. В числе презентов — ювелирные изделия и товары 18+.

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Влюбленных из Тюмени заманивают подарками на 14 февраля. В числе акций — бонусы при посещении термальных источников и комплименты в виде пиццы или пирога в форме сердца. Информация об этом опубликована в соцсетях организаций. В одном из термальных курортов с 13 по 15 февраля для влюбленных делают скидку 16% при покупке двух билетов в спа-зону. Акция действует в любое время с 10:00 до 21:30 до 5 часов посещения. Другие термы бонусов гостям не предоставляют, но предлагают влюбленным попытать удачу и выиграть бесплатные сертификаты на посещение. Подведение итогов состоится накануне Дня святого Валентина. В праздничные дни на одной из баз отдыха при бронировании домиков парочкам предоставят скидку 14%. Кроме того, влюбленным подарят пиццу или пирог в форме сердца, а также накормят ужином по бонусной программе. Ранее агентство составляло подборку подарков на 14 февраля. В числе презентов — ювелирные изделия и товары 18+.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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