Тюменских влюбленных заманивают скидками на 14 февраля

Тюменцам на 14 февраля сделают скидки на горячие источники и подарят пиццу

06 февраля 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Парочек ждут скидки на посещение спа и термальных источников Фото: Денис Моргунов © URA.RU Влюбленных из Тюмени заманивают подарками на 14 февраля. В числе акций — бонусы при посещении термальных источников и комплименты в виде пиццы или пирога в форме сердца. Информация об этом опубликована в соцсетях организаций. В одном из термальных курортов с 13 по 15 февраля для влюбленных делают скидку 16% при покупке двух билетов в спа-зону. Акция действует в любое время с 10:00 до 21:30 до 5 часов посещения. Другие термы бонусов гостям не предоставляют, но предлагают влюбленным попытать удачу и выиграть бесплатные сертификаты на посещение. Подведение итогов состоится накануне Дня святого Валентина. В праздничные дни на одной из баз отдыха при бронировании домиков парочкам предоставят скидку 14%. Кроме того, влюбленным подарят пиццу или пирог в форме сердца, а также накормят ужином по бонусной программе. Ранее агентство составляло подборку подарков на 14 февраля. В числе презентов — ювелирные изделия и товары 18+.

Влюбленных из Тюмени заманивают подарками на 14 февраля. В числе акций — бонусы при посещении термальных источников и комплименты в виде пиццы или пирога в форме сердца. Информация об этом опубликована в соцсетях организаций. В одном из термальных курортов с 13 по 15 февраля для влюбленных делают скидку 16% при покупке двух билетов в спа-зону. Акция действует в любое время с 10:00 до 21:30 до 5 часов посещения. Другие термы бонусов гостям не предоставляют, но предлагают влюбленным попытать удачу и выиграть бесплатные сертификаты на посещение. Подведение итогов состоится накануне Дня святого Валентина. В праздничные дни на одной из баз отдыха при бронировании домиков парочкам предоставят скидку 14%. Кроме того, влюбленным подарят пиццу или пирог в форме сердца, а также накормят ужином по бонусной программе. Ранее агентство составляло подборку подарков на 14 февраля. В числе презентов — ювелирные изделия и товары 18+.