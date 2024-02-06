Режиссер фильма «Папаша в бегах» ищет таланты среди тюменцев

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Хобби. Увлечения., гитара, гитарист, гриф, звукозапись
Тюменские музыканты смогут написать заглавную песню для нового блокбастера режиссера Алексея Южакова Фото:

Режиссер фильма «Папаша в бегах», тюменец Алексей Южаков готов взять песни земляков в свой новый проект о пожарах. Как рассказал URA.RU режиссер, главное, чтобы песня до этого не была где-то издана.

«Для нашего документального фильма о лесных пожарах мы ищем оригинальную песню: специально написанную или готовую не так важно, главное еще не выпущенную в сеть», — рассказал URA.RU Алексей Южаков.

Работы тюменцев Алексей Южаков принимает на своей странице на сайте «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что режиссер принимает фото и видео пожаров Тюменской области для своего нового документального блокбастера. Уже собрано более 30 историй о пожарах в регионе. Премьера фильма назначена на 2025 год.

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Режиссер фильма «Папаша в бегах», тюменец Алексей Южаков готов взять песни земляков в свой новый проект о пожарах. Как рассказал URA.RU режиссер, главное, чтобы песня до этого не была где-то издана. «Для нашего документального фильма о лесных пожарах мы ищем оригинальную песню: специально написанную или готовую не так важно, главное еще не выпущенную в сеть», — рассказал URA.RU Алексей Южаков. Работы тюменцев Алексей Южаков принимает на своей странице на сайте «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что режиссер принимает фото и видео пожаров Тюменской области для своего нового документального блокбастера. Уже собрано более 30 историй о пожарах в регионе. Премьера фильма назначена на 2025 год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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