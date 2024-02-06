На что жители ЯНАО тратят больше всего денег

Superjob: жители ЯНАО больше всего тратят деньги на еду

06 февраля 2024 в 18:17 Размер текста - 17 +

Больше всего денег ямальцы тратят на еду Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жители Ямало-Ненецкого автономного округа больше всего тратят деньги на продукты, коммунальные платежи и кредиты. Об этом URA.RU рассказали аналитики платформы Supejob. «Если рассматривать не конкретные приобретения, а статьи расходов, то больше всего денег тратят на продукты питания: расходы на еду назвали основными 74% жителей ЯНАО. На втором месте — коммунальные платежи (38%). На третьем месте — выплаты по кредитам и ипотеке (22%)», — поделились результатами опроса Superjob. Ранее URA.RU сообщало о самых неудачных покупках, которые совершили жители ЯНАО в 2023 году. Приобретение гаджетов и девайсов оставило наибольшее недовольство наравне с капучинаторами, кухонными комбайнами и роботами-пылесосами.

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа больше всего тратят деньги на продукты, коммунальные платежи и кредиты. Об этом URA.RU рассказали аналитики платформы Supejob. «Если рассматривать не конкретные приобретения, а статьи расходов, то больше всего денег тратят на продукты питания: расходы на еду назвали основными 74% жителей ЯНАО. На втором месте — коммунальные платежи (38%). На третьем месте — выплаты по кредитам и ипотеке (22%)», — поделились результатами опроса Superjob. Ранее URA.RU сообщало о самых неудачных покупках, которые совершили жители ЯНАО в 2023 году. Приобретение гаджетов и девайсов оставило наибольшее недовольство наравне с капучинаторами, кухонными комбайнами и роботами-пылесосами.