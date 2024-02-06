На что жители ЯНАО тратят больше всего денег

Superjob: жители ЯНАО больше всего тратят деньги на еду
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Деньги. Москва, кошелек, пачка денег, банкноты, деньги, рубли, тысячные купюры, кредитные карты, кредитки
Больше всего денег ямальцы тратят на еду Фото:

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа больше всего тратят деньги на продукты, коммунальные платежи и кредиты. Об этом URA.RU рассказали аналитики платформы Supejob.

«Если рассматривать не конкретные приобретения, а статьи расходов, то больше всего денег тратят на продукты питания: расходы на еду назвали основными 74% жителей ЯНАО. На втором месте — коммунальные платежи (38%). На третьем месте — выплаты по кредитам и ипотеке (22%)», — поделились результатами опроса Superjob.

Ранее URA.RU сообщало о самых неудачных покупках, которые совершили жители ЯНАО в 2023 году. Приобретение гаджетов и девайсов оставило наибольшее недовольство наравне с капучинаторами, кухонными комбайнами и роботами-пылесосами.

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Ямало-Ненецкого автономного округа больше всего тратят деньги на продукты, коммунальные платежи и кредиты. Об этом URA.RU рассказали аналитики платформы Supejob. «Если рассматривать не конкретные приобретения, а статьи расходов, то больше всего денег тратят на продукты питания: расходы на еду назвали основными 74% жителей ЯНАО. На втором месте — коммунальные платежи (38%). На третьем месте — выплаты по кредитам и ипотеке (22%)», — поделились результатами опроса Superjob. Ранее URA.RU сообщало о самых неудачных покупках, которые совершили жители ЯНАО в 2023 году. Приобретение гаджетов и девайсов оставило наибольшее недовольство наравне с капучинаторами, кухонными комбайнами и роботами-пылесосами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...