В главном вузе Кургана сокращают десятки сотрудников

КГУ проводит оптимизацию в структурных подразделениях Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Десятки сотрудников Курганского государственного университета получили уведомления о сокращении. Источники URA.RU из сферы образования сообщили об оптимизации 100-150 ставок в вузе. В пресс-службе КГУ рассказали о сокращении всего 1% от штатной численности.

«В КГУ проводится масштабное сокращение ставок — до 150, десятки сотрудников получили уведомления об увольнении в связи с сокращением штатных единиц. Среди них есть методисты, специалисты по работе с документами, вспомогательный персонал и даже руководитель — директор ботанического сада», — рассказал источник. Другой источник агентства отметил, что в процессе оптимизации сократят порядка ста ставок неосновного персонала, при этом под увольнение попадут несколько десятков человек. Оптимизация в большей степени касается филиала КГУ — Курганской сельхозакадемии (КГСХА).

В пресс-службе Курганского госуниверситета на запрос URA.RU ответили, что в КГУ проводятся плановые мероприятия по оптимизации работы некоторых структурных подразделений с целью повышения эффективности деятельности. «На сегодняшний день сокращению подлежит в общей сложности около 1% от штатной численности. Процедура сокращения была проведена в полном соответствии с ТК РФ», — указано в ответе. В пресс-службе вуза не уточнили, какие ставки сокращены. По данным сайта КГУ, в разделе «сотрудники» указаны данные более 1100 человек.

Ранее URA.RU писало, что Курганский госуниверситет планирует отремонтировать помещения сыроварни Курганской сельскохозяйственной академии имени Мальцева (КГСХА) почти за 1,8 миллиона рублей. Академия стала филиалом КГУ в 2022 году.