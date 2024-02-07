Курганского мэра из команды Богомолова сделали почетным жителем

Главе Варгашинского муниципального округа Валерию Яковлеву присвоили звание «Почетный гражданин Курганской области». Об этом стало известно 7 февраля на торжественном мероприятии, приуроченному к 81-летию региона, передает корреспондент URA.RU.
«За заслуги в развитии региона почетное звание „Почетный гражданин Курганской области“ присвоено Яковлеву Валерию Федоровичу, главе Варгашинского округа. Он более 17 лет является главой округа, пользуется заслуженным авторитетом среди коллег и населения», — озвучил ведущий со сцены в филармонии.
Также звание «Почетный гражданин Курганской области» присвоили главе компании «Курганстальмост» Дмитрию Парышеву, гендиректору Шадринского автоагрегатного завода Андрею Попову и директору Куртамышского дома детства и юношества Татьяне Колобовой. Это звание присваивают за выдающиеся заслуги, которые повышают известность и авторитет Курганской области.
Яковлев руководит Варгашинским районом с 2006 года, когда губернатором региона еще был Олег Богомолов. В 2023 году он вновь победил на выборах на пост главы округа. Ранее звание почетного гражданина присвоили бывшему главе Далматовского муниципального округа Александру Столбову. Он, как и Яковлев, имеет многолетний опыт управления муниципалитетом.
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