Следственное управление отчиталось о резком росте преступности в ЯНАО

Количество тяжких преступлений на Ямале выросло почти на 39%

07 февраля 2024 в 19:10 Размер текста - 17 +

Всего в ЯНАО в 2023 году зарегистрировано 7646 преступлений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU За год на Ямале почти на 39% выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений. В 2023 году зарегистрировано 7,6 тысячи уголовных правонарушений, что почти на 15% больше, чем годом ранее. Криминальная статистика обсуждалась на итоговом совещании СУ СК по ЯНАО. Сообщение опубликовано на сайте управления. «<…> криминогенная обстановка в округе в прошедшем году характеризовалась общим увеличением количества зарегистрированных преступлений на 14,9%, в том числе по особо тяжким и тяжким преступлениям на 38,4%. Всего в ЯНАО в 2023 году зарегистрировано 7646 преступлений при 6657 в 2022 году», — говорится в сообщении следственного управления округа. В производстве следователей в 2023 году находилось более 1225 уголовных дел. В этом числе — 92 дела, возбужденные по статьям коррупционной направленности. В суды было направлено 29 уголовных дел об убийствах, 18 — по фактам причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, а также 23 дела об изнасилованиях. Кроме этого, следователи возбудили 11 уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы. Работникам организаций, учреждений и предприятий возмещен материальный ущерб в размере 23,5 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что количество преступлений в ЯНАО увеличилось на 20% за последние 10 месяцев 2023 года. Более половины составляют преступления, совершаемые с использованием IT-технологий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За год на Ямале почти на 39% выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений. В 2023 году зарегистрировано 7,6 тысячи уголовных правонарушений, что почти на 15% больше, чем годом ранее. Криминальная статистика обсуждалась на итоговом совещании СУ СК по ЯНАО. Сообщение опубликовано на сайте управления. «<…> криминогенная обстановка в округе в прошедшем году характеризовалась общим увеличением количества зарегистрированных преступлений на 14,9%, в том числе по особо тяжким и тяжким преступлениям на 38,4%. Всего в ЯНАО в 2023 году зарегистрировано 7646 преступлений при 6657 в 2022 году», — говорится в сообщении следственного управления округа. В производстве следователей в 2023 году находилось более 1225 уголовных дел. В этом числе — 92 дела, возбужденные по статьям коррупционной направленности. В суды было направлено 29 уголовных дел об убийствах, 18 — по фактам причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, а также 23 дела об изнасилованиях. Кроме этого, следователи возбудили 11 уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы. Работникам организаций, учреждений и предприятий возмещен материальный ущерб в размере 23,5 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что количество преступлений в ЯНАО увеличилось на 20% за последние 10 месяцев 2023 года. Более половины составляют преступления, совершаемые с использованием IT-технологий.