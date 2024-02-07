07 февраля 2024

Два городских микрорайона и «курганская Рублевка» остались без воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Отключение ХВС. Курган , отключение воды, водоснабжение, водопроводный кран, хвс
Авария привела к отключению воды в курганских микрорайонах Фото:

В городских микрорайонах Увал и Тополя, а также селе Кетово (часто именуемое «курганской Рублевкой») отключили воду из-за аварии. Об этом сообщили в «Водном союзе».

«В связи с аварией <…> без ХВС: мкр. Тополя, Кетово (полностью); мкр. Увал, ул. Трактовая,1 (погранинститут)», — сообщает telegram-канал водоснабжающей организации. Ситуация возникла из-за аварии на водных сетях.

Как рассказали в компании, авария произошла на городских очистных сооружениях «Арбинка». Над устранением ситуации работает ремонтная бригада.

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В городских микрорайонах Увал и Тополя, а также селе Кетово (часто именуемое «курганской Рублевкой») отключили воду из-за аварии. Об этом сообщили в «Водном союзе». «В связи с аварией <…> без ХВС: мкр. Тополя, Кетово (полностью); мкр. Увал, ул. Трактовая,1 (погранинститут)», — сообщает telegram-канал водоснабжающей организации. Ситуация возникла из-за аварии на водных сетях. Как рассказали в компании, авария произошла на городских очистных сооружениях «Арбинка». Над устранением ситуации работает ремонтная бригада.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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