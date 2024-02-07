07 февраля 2024

Тюменцы стали чаще жениться в День святого Валентина

© Служба новостей «URA.RU»
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Казачья свадьба. Тюмень, свадьба, свадебные кольца
В 2024 году желающих узаконить свои отношения в День всех влюбленных стало больше Фото:

Жители Тюмени стали чаще выбирать 14 февраля в качестве даты регистрации брака. В прошлом году 28 пар узаконили отношения в День всех влюбленных, в этом году число желающих зарегистрировать брак увеличилось до 39 пар. Такие данные предоставили в комитете ЗАГС администрации Тюмени.

«В комитет записи актов гражданского состояния администрации города Тюмени подано 39 заявлений на государственную регистрацию заключения брака 14 февраля 2024 года», — сообщили в ведомстве. Там также отметили, что в 2023 году в День всех влюбленных 28 пар из Тюмени стали мужем и женой.

В этом году 14 февраля выпадает на среду. Традиционно самыми востребованными днями для заключения брака считаются пятница и суббота.

Ранее URA.RU составляло подборку подарков на 14 февраля. Среди презентов — совместный поход в спа, ювелирные украшения и товары 18+.

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Жители Тюмени стали чаще выбирать 14 февраля в качестве даты регистрации брака. В прошлом году 28 пар узаконили отношения в День всех влюбленных, в этом году число желающих зарегистрировать брак увеличилось до 39 пар. Такие данные предоставили в комитете ЗАГС администрации Тюмени. «В комитет записи актов гражданского состояния администрации города Тюмени подано 39 заявлений на государственную регистрацию заключения брака 14 февраля 2024 года», — сообщили в ведомстве. Там также отметили, что в 2023 году в День всех влюбленных 28 пар из Тюмени стали мужем и женой. В этом году 14 февраля выпадает на среду. Традиционно самыми востребованными днями для заключения брака считаются пятница и суббота. Ранее URA.RU составляло подборку подарков на 14 февраля. Среди презентов — совместный поход в спа, ювелирные украшения и товары 18+.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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