Тюменцы стали чаще жениться в День святого Валентина

08 февраля 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

В 2024 году желающих узаконить свои отношения в День всех влюбленных стало больше Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Тюмени стали чаще выбирать 14 февраля в качестве даты регистрации брака. В прошлом году 28 пар узаконили отношения в День всех влюбленных, в этом году число желающих зарегистрировать брак увеличилось до 39 пар. Такие данные предоставили в комитете ЗАГС администрации Тюмени. «В комитет записи актов гражданского состояния администрации города Тюмени подано 39 заявлений на государственную регистрацию заключения брака 14 февраля 2024 года», — сообщили в ведомстве. Там также отметили, что в 2023 году в День всех влюбленных 28 пар из Тюмени стали мужем и женой. В этом году 14 февраля выпадает на среду. Традиционно самыми востребованными днями для заключения брака считаются пятница и суббота. Ранее URA.RU составляло подборку подарков на 14 февраля. Среди презентов — совместный поход в спа, ювелирные украшения и товары 18+.

Жители Тюмени стали чаще выбирать 14 февраля в качестве даты регистрации брака. В прошлом году 28 пар узаконили отношения в День всех влюбленных, в этом году число желающих зарегистрировать брак увеличилось до 39 пар. Такие данные предоставили в комитете ЗАГС администрации Тюмени. «В комитет записи актов гражданского состояния администрации города Тюмени подано 39 заявлений на государственную регистрацию заключения брака 14 февраля 2024 года», — сообщили в ведомстве. Там также отметили, что в 2023 году в День всех влюбленных 28 пар из Тюмени стали мужем и женой. В этом году 14 февраля выпадает на среду. Традиционно самыми востребованными днями для заключения брака считаются пятница и суббота. Ранее URA.RU составляло подборку подарков на 14 февраля. Среди презентов — совместный поход в спа, ювелирные украшения и товары 18+.