Тюменцы стали чаще жениться в День святого Валентина

Жители Тюмени стали чаще выбирать 14 февраля в качестве даты регистрации брака. В прошлом году 28 пар узаконили отношения в День всех влюбленных, в этом году число желающих зарегистрировать брак увеличилось до 39 пар. Такие данные предоставили в комитете ЗАГС администрации Тюмени.
«В комитет записи актов гражданского состояния администрации города Тюмени подано 39 заявлений на государственную регистрацию заключения брака 14 февраля 2024 года», — сообщили в ведомстве. Там также отметили, что в 2023 году в День всех влюбленных 28 пар из Тюмени стали мужем и женой.
В этом году 14 февраля выпадает на среду. Традиционно самыми востребованными днями для заключения брака считаются пятница и суббота.
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