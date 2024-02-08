Какие дороги отремонтируют в Тюмени в 2024 году. Инфографика

В Тюмени отремонтируют дороги на Ленина и Зоологической

08 февраля 2024 в 22:30 Размер текста - 17 +

В 2024 году продолжится реконструкция улицы Ленина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени в 2024 отремонтируют дороги на улицах Зоологической, Николая Семенова и Прировной. Такая информация указана в проекте бюджета города на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Также планируется продолжить капитальный ремонт улицы Ленина. «На строительство, реконструкцию и ремонт объектов дорожного хозяйства в 2024 году потратят 5,1 млрд рублей. Запланировано строительство, реконструкция — 10 объектов, ремонт дорог и объектов дорожного хозяйства — девять объектов», — указано в проекте бюджета. В 2024 году продолжится реконструкция улицы Ленина. Начнется капитальный ремонт участка от Красина до Первомайской, закончится этот этап в 2025 году. Также отремонтируют следующие участки: улица Зоологическая (в районе сквера Никольского);

улица Николая Семенова (ремонт дорог в жилом районе «Тюменский» в части устройства ливневой канализации);

улица Прировная (в районе садоводческих обществ «Царево», «Большое Царево-1», «Большое Царево-2», «Большое Царево-3»). Ранее URA.RU писало, какие дороги построят в областной столице в 2024 году. Также в этом году планируется обустроить велодорожки на улице Пермякова. Фото: URA.RU

В Тюмени в 2024 отремонтируют дороги на улицах Зоологической, Николая Семенова и Прировной. Такая информация указана в проекте бюджета города на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Также планируется продолжить капитальный ремонт улицы Ленина. «На строительство, реконструкцию и ремонт объектов дорожного хозяйства в 2024 году потратят 5,1 млрд рублей. Запланировано строительство, реконструкция — 10 объектов, ремонт дорог и объектов дорожного хозяйства — девять объектов», — указано в проекте бюджета. В 2024 году продолжится реконструкция улицы Ленина. Начнется капитальный ремонт участка от Красина до Первомайской, закончится этот этап в 2025 году. Также отремонтируют следующие участки: Ранее URA.RU писало, какие дороги построят в областной столице в 2024 году. Также в этом году планируется обустроить велодорожки на улице Пермякова.