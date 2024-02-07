В ЯНАО квартиру без туалета, которой заинтересовался Бастрыкин, просили сами тундровики. Фото

В мэрии района ЯНАО сообщили о ситуации с квартирой, заинтересовавшей Бастрыкина

08 февраля 2024 в 17:59 Размер текста - 17 +

Тундровики сами просили квартиру «без удобств» в Антипаюте, заявили чиновники Фото: Денис Моргунов © URA.RU Семья тундровиков из Тазовского района ЯНАО, опекающая детей-сирот, сама просила предоставить им временное жилье в Антипаюте. Они были согласны на условия проживания, а потом начались жалобы в социальных сетях, которые дошли до председателя СКР Александра Бастрыкина, сообщили URA.RU в пресс-службе районной администрации. «На личном приеме у главы села заявитель попросил помочь с временным жильем на территории села в связи с прекращением ведения традиционного образа жизни в тундре и желанием видеться с опекаемыми детьми. Жилье предоставляется строго в порядке очередности, которой граждане еще не достигли. Учитывая жизненные обстоятельства, заявителю был предоставлен единственный вариант жилья, он осмотрел квартиру и изъявил желание в ней проживать», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии Тазовского района. Дети, взятые под опеку семьей тундровика, в квартире не проживают, они находятся в Антипаютинской школе-интернате на полном гособеспечении. Специалисты села повторно осмотрели квартиру и установили, что температурный режим соответствует нормам. Заявителю оказывается необходимая помощь. Как только семья достигнет своей очереди на получение жилплощади, им будет предоставлено благоустроенное жилье по договору социального найма. Бастрыкин поручил провести проверку о нарушении жилищных прав семьи с детьми-сиротами, которым предоставили жилье, непригодное для проживания детей. По сведениям, представленным в соцсетях, места общего пользования находятся на улице, а в квартире присутствует плесень. В следственном управлении по ЯНАО организованы проверочные мероприятия. Временное жилье в Антипаюте, предоставленное тундровикам Фото: telegram-канал «Новый Уренгой ЧП» — https://t.me/urengoi_chp/4806 Квартира в селе Антипаюта Фото: telegram-канал «Новый Уренгой ЧП» — https://t.me/urengoi_chp/4806 Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Семья тундровиков из Тазовского района ЯНАО, опекающая детей-сирот, сама просила предоставить им временное жилье в Антипаюте. Они были согласны на условия проживания, а потом начались жалобы в социальных сетях, которые дошли до председателя СКР Александра Бастрыкина, сообщили URA.RU в пресс-службе районной администрации. «На личном приеме у главы села заявитель попросил помочь с временным жильем на территории села в связи с прекращением ведения традиционного образа жизни в тундре и желанием видеться с опекаемыми детьми. Жилье предоставляется строго в порядке очередности, которой граждане еще не достигли. Учитывая жизненные обстоятельства, заявителю был предоставлен единственный вариант жилья, он осмотрел квартиру и изъявил желание в ней проживать», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии Тазовского района. Дети, взятые под опеку семьей тундровика, в квартире не проживают, они находятся в Антипаютинской школе-интернате на полном гособеспечении. Специалисты села повторно осмотрели квартиру и установили, что температурный режим соответствует нормам. Заявителю оказывается необходимая помощь. Как только семья достигнет своей очереди на получение жилплощади, им будет предоставлено благоустроенное жилье по договору социального найма. Бастрыкин поручил провести проверку о нарушении жилищных прав семьи с детьми-сиротами, которым предоставили жилье, непригодное для проживания детей. По сведениям, представленным в соцсетях, места общего пользования находятся на улице, а в квартире присутствует плесень. В следственном управлении по ЯНАО организованы проверочные мероприятия.