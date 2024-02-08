Общество ЖКХ и Городская среда В Тюмени в районе Лесобазы организуют новый парк 09 февраля 2024 в 12:13 Размер текста - 17 + Новый парк появится между озером Кривым и прудом Чистым Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени обустроят новый парк в микрорайоне Лесобаза. Об этом сообщили в городской администрации. Парковая зона появится между озером Кривым и прудом Чистым. «В соответствии с Генеральным планом города Тюмени планируется создание парковой зоны между озером Кривым и прудом Чистым. Выполнение данных мероприятий будет планироваться в перспективный период. Кроме того, в настоящее время рассматривается вопрос об определении дополнительных территорий для благоустройства в микрорайоне Тура», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в районе ЖК Финский залив обустроят зону отдыха со спортивным центром. Также здесь планируют укрепить берега реки Туры. В Тюмени обустроят новый парк в микрорайоне Лесобаза. Об этом сообщили в городской администрации. Парковая зона появится между озером Кривым и прудом Чистым. «В соответствии с Генеральным планом города Тюмени планируется создание парковой зоны между озером Кривым и прудом Чистым. Выполнение данных мероприятий будет планироваться в перспективный период. Кроме того, в настоящее время рассматривается вопрос об определении дополнительных территорий для благоустройства в микрорайоне Тура», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в районе ЖК Финский залив обустроят зону отдыха со спортивным центром. Также здесь планируют укрепить берега реки Туры. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям