08 февраля 2024

В Тюмени в районе Лесобазы организуют новый парк

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, скамейка, парк
Новый парк появится между озером Кривым и прудом Чистым Фото:

В Тюмени обустроят новый парк в микрорайоне Лесобаза. Об этом сообщили в городской администрации. Парковая зона появится между озером Кривым и прудом Чистым.

«В соответствии с Генеральным планом города Тюмени планируется создание парковой зоны между озером Кривым и прудом Чистым. Выполнение данных мероприятий будет планироваться в перспективный период. Кроме того, в настоящее время рассматривается вопрос об определении дополнительных территорий для благоустройства в микрорайоне Тура», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в районе ЖК Финский залив обустроят зону отдыха со спортивным центром. Также здесь планируют укрепить берега реки Туры.

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В Тюмени обустроят новый парк в микрорайоне Лесобаза. Об этом сообщили в городской администрации. Парковая зона появится между озером Кривым и прудом Чистым. «В соответствии с Генеральным планом города Тюмени планируется создание парковой зоны между озером Кривым и прудом Чистым. Выполнение данных мероприятий будет планироваться в перспективный период. Кроме того, в настоящее время рассматривается вопрос об определении дополнительных территорий для благоустройства в микрорайоне Тура», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в районе ЖК Финский залив обустроят зону отдыха со спортивным центром. Также здесь планируют укрепить берега реки Туры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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