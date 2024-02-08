Что известно об увольнении замглавы Кургана Плешкова. Инсайд

Замглавы Кургана Плешков будет искать работу в Москве

09 февраля 2024 в 14:34 Размер текста - 17 +

Увольнение Андрея Плешкова может быть связано в жалобами на состояние дорог в городе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Смена руководства в мэрии Кургана Заместитель главы Кургана, директор департамента развития городского хозяйства (РГХ) Андрей Плешков, по словам источников, подал в отставку после объезда города губернатором региона Вадимом Шумковым. Проверить состояние дворов глава региона решил после массовых жалоб жителей. Информацию о возможных причинах отставки и дальнейших планах экс-замглавы URA.RU рассказали источники, связанные с местными властями. «Накануне глава региона совершил объезд города. Ему не понравились неубранные кучи снега, торчащие ветки кустов, мешающие обзору, а так же нечищеные дворы после снегопада. Губернатор высказал претензии к работе департамента РГХ. После этого Плешков собрал сотрудников и рассказал об увольнении, предварительно обсудив это с врио мэра Анастасией Аргышевой», — сообщают источники. При этом другие источники уточняют, что Плешков сам давно планировал уволиться. Решение созрело после отставки мэра Елены Ситниковой. Он был уверен, что новый мэр начнет под себя формировать команду. Инсайды утверждают, что следующее место работы чиновник будет искать в Москве. С его уровнем компетенций поиск работы не затянется. Корреспондент URA.RU направил запрос для уточнения информации по теме в департамент информационной политики Курганской области. Информация будет дополнена после получения ответа. Получить комментарий Плешкова URA.RU не удалось, так как редакция не располагает его номером телефона. Плешков работал в должности директора департамента РГХ мэрии с мая 2021 года. Ранее он занимался предпринимательской деятельностью, работал в адвокатской конторе юристом. В Кургане экс-глава ключевого департамента отвечал за организацию уборки, содержание городских территорий и инфраструктуры. О его увольнении стало известно 9 февраля. Исполнение обязанностей главы ДРГХ было возложено на замдиректора Сергея Герасименко. Накануне также сообщалось, что курганцы массово жаловались на заваленные снегом дворы. Жители опасались, что такая проблема может привести к авариям. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заместитель главы Кургана, директор департамента развития городского хозяйства (РГХ) Андрей Плешков, по словам источников, подал в отставку после объезда города губернатором региона Вадимом Шумковым. Проверить состояние дворов глава региона решил после массовых жалоб жителей. Информацию о возможных причинах отставки и дальнейших планах экс-замглавы URA.RU рассказали источники, связанные с местными властями. «Накануне глава региона совершил объезд города. Ему не понравились неубранные кучи снега, торчащие ветки кустов, мешающие обзору, а так же нечищеные дворы после снегопада. Губернатор высказал претензии к работе департамента РГХ. После этого Плешков собрал сотрудников и рассказал об увольнении, предварительно обсудив это с врио мэра Анастасией Аргышевой», — сообщают источники. При этом другие источники уточняют, что Плешков сам давно планировал уволиться. Решение созрело после отставки мэра Елены Ситниковой. Он был уверен, что новый мэр начнет под себя формировать команду. Инсайды утверждают, что следующее место работы чиновник будет искать в Москве. С его уровнем компетенций поиск работы не затянется. Корреспондент URA.RU направил запрос для уточнения информации по теме в департамент информационной политики Курганской области. Информация будет дополнена после получения ответа. Получить комментарий Плешкова URA.RU не удалось, так как редакция не располагает его номером телефона. Плешков работал в должности директора департамента РГХ мэрии с мая 2021 года. Ранее он занимался предпринимательской деятельностью, работал в адвокатской конторе юристом. В Кургане экс-глава ключевого департамента отвечал за организацию уборки, содержание городских территорий и инфраструктуры. О его увольнении стало известно 9 февраля. Исполнение обязанностей главы ДРГХ было возложено на замдиректора Сергея Герасименко. Накануне также сообщалось, что курганцы массово жаловались на заваленные снегом дворы. Жители опасались, что такая проблема может привести к авариям.