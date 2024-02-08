08 февраля 2024

Руководитель автобусного завода Кургана получил новую должность

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова с директором корпорации "Ростех" Сергеем Абрамовым. Курган, алсараев александр
Алсараев назначен гендиректором автобусного завода Фото:

Руководитель Курганского автобусного завода («КАВЗ») Александр Алсараев занял должность генерального директора предприятия. Об этом URA.RU рассказал источник, приближенный к сфере бизнеса. Ранее он управлял заводом на посту исполнительного директора.

«На „КАВЗе“ произошли изменения в руководстве. Александр Алсараев сменил должность — с исполняющего на генерального директора», — рассказал источник. Информация о смене поста также размещена в сведениях завода на сервисе СБИС.

Корреспондент URA.RU направил запрос на предприятие «КАВЗ», чтобы выяснить причины смены должности. Информация дополнится после получения комментария.

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Руководитель Курганского автобусного завода («КАВЗ») Александр Алсараев занял должность генерального директора предприятия. Об этом URA.RU рассказал источник, приближенный к сфере бизнеса. Ранее он управлял заводом на посту исполнительного директора. «На „КАВЗе“ произошли изменения в руководстве. Александр Алсараев сменил должность — с исполняющего на генерального директора», — рассказал источник. Информация о смене поста также размещена в сведениях завода на сервисе СБИС. Корреспондент URA.RU направил запрос на предприятие «КАВЗ», чтобы выяснить причины смены должности. Информация дополнится после получения комментария.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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