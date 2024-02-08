Руководитель автобусного завода Кургана получил новую должность

Алсараев назначен гендиректором автобусного завода
Руководитель Курганского автобусного завода («КАВЗ») Александр Алсараев занял должность генерального директора предприятия. Об этом URA.RU рассказал источник, приближенный к сфере бизнеса. Ранее он управлял заводом на посту исполнительного директора.
«На „КАВЗе“ произошли изменения в руководстве. Александр Алсараев сменил должность — с исполняющего на генерального директора», — рассказал источник. Информация о смене поста также размещена в сведениях завода на сервисе СБИС.
Корреспондент URA.RU направил запрос на предприятие «КАВЗ», чтобы выяснить причины смены должности. Информация дополнится после получения комментария.
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