На курганца завели уголовное дело из-за убийства косули

Курганец может лишиться свободы из-за убийства косули Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полицейские поймали жителя Катайска (Курганская область), который незаконно убил сибирскую косулю в Далматовском округе. На браконьера завели уголовное дело. Об этом сообщили представители пресс-службы УМВД России по Курганской области в telegram-канале.

«Полицейские задержали 38-летнего жителя Катайска. У него изъяты разделанная туша сибирской косули, шкура животного, а также автомобиль и незарегистрированное ружье. Открыто уголовное дело по статье „Незаконная охота“», — говорится в сообщении представителей полиции.

По данным ведомства, браконьер нанес ущерб природе на сумму 40 тысяч рублей. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее приставы Щучанского районного отделения (Курганская область) взыскали с местного жителя ущерб в размере 160 тысяч рублей за вред, причиненный животному миру в результате незаконной охоты. Мужчина, не имея специального разрешения на добычу охотничьих ресурсов, подстрелил сибирскую косулю.