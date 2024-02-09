На курганца завели уголовное дело из-за убийства косули

Полицейские поймали жителя Катайска (Курганская область), который незаконно убил сибирскую косулю в Далматовском округе. На браконьера завели уголовное дело. Об этом сообщили представители пресс-службы УМВД России по Курганской области в telegram-канале.
«Полицейские задержали 38-летнего жителя Катайска. У него изъяты разделанная туша сибирской косули, шкура животного, а также автомобиль и незарегистрированное ружье. Открыто уголовное дело по статье „Незаконная охота“», — говорится в сообщении представителей полиции.
По данным ведомства, браконьер нанес ущерб природе на сумму 40 тысяч рублей. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее приставы Щучанского районного отделения (Курганская область) взыскали с местного жителя ущерб в размере 160 тысяч рублей за вред, причиненный животному миру в результате незаконной охоты. Мужчина, не имея специального разрешения на добычу охотничьих ресурсов, подстрелил сибирскую косулю.
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