12 февраля 2024

Детский сад с бассейном построят в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, детский сад, утренник, детские стулья
На площади в 4,5 тысяч кв м разместятся 13 групп для детей младшего и дошкольного возраста Фото:

В Губкинском (ЯНАО) начнут возводить детский сад, в котором предусмотрены спортивно-оздоровительный и музыкальный залы, а также бассейн. На площади в 4,5 тысячи кв м разместятся 13 групп для детей младшего и дошкольного возраста, сообщает окружной департамент строительства.

«Новое дошкольное учреждение на 240 мест появится в 17 микрорайоне. В здании общей площадью более 4,5 тысяч квадратных метров разместят 13 групп для детей младшего и дошкольного возраста, спортивно-оздоровительный и музыкальный залы, а также бассейн», — говорится в сообщении. На строительной площадке уже ведутся подготовительные работы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске продолжается подготовка к юбилею города, в рамках которой в этом году отремонтируют детские сады, школы, многоквартирные дома, центр досуга «Нефтяник» и корпус детской школы искусств. В детсадах и школах заменят ограждения, поменяют окна, отремонтируют помещения и спортзалы, утеплят фасады.

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Губкинском (ЯНАО) начнут возводить детский сад, в котором предусмотрены спортивно-оздоровительный и музыкальный залы, а также бассейн. На площади в 4,5 тысячи кв м разместятся 13 групп для детей младшего и дошкольного возраста, сообщает окружной департамент строительства. «Новое дошкольное учреждение на 240 мест появится в 17 микрорайоне. В здании общей площадью более 4,5 тысяч квадратных метров разместят 13 групп для детей младшего и дошкольного возраста, спортивно-оздоровительный и музыкальный залы, а также бассейн», — говорится в сообщении. На строительной площадке уже ведутся подготовительные работы. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске продолжается подготовка к юбилею города, в рамках которой в этом году отремонтируют детские сады, школы, многоквартирные дома, центр досуга «Нефтяник» и корпус детской школы искусств. В детсадах и школах заменят ограждения, поменяют окна, отремонтируют помещения и спортзалы, утеплят фасады.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...