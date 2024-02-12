Детский сад с бассейном построят в ЯНАО

В Губкинском (ЯНАО) начнут возводить детский сад, в котором предусмотрены спортивно-оздоровительный и музыкальный залы, а также бассейн. На площади в 4,5 тысячи кв м разместятся 13 групп для детей младшего и дошкольного возраста, сообщает окружной департамент строительства.
«Новое дошкольное учреждение на 240 мест появится в 17 микрорайоне. В здании общей площадью более 4,5 тысяч квадратных метров разместят 13 групп для детей младшего и дошкольного возраста, спортивно-оздоровительный и музыкальный залы, а также бассейн», — говорится в сообщении. На строительной площадке уже ведутся подготовительные работы.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске продолжается подготовка к юбилею города, в рамках которой в этом году отремонтируют детские сады, школы, многоквартирные дома, центр досуга «Нефтяник» и корпус детской школы искусств. В детсадах и школах заменят ограждения, поменяют окна, отремонтируют помещения и спортзалы, утеплят фасады.
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