Тюменский энергетический гигант судится с православным приходом из-за долгов

Православные долгое время не платили за свет Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Компания «Газпром энергосбыт Тюмень» подала в региональный арбитражный суд сразу 14 исков против должников, среди которых оказался и православный приход Иоанно-Предтеченского храма в Ялуторовском районе области. Об этом сообщает карточка иска в электронной картотеке арбитражных дел.

«Дело А70-2866/2024, истец — АО „Газпром энергосбыт Тюмень“. Ответчик — местный приход Иоанно-предтеченского храма села Ивановка Ялуторовского района Тюменской области. Суть дела — гражданский иск. Документ зарегистрирован, но пока не принят к рассмотрению», — сообщает система электронного правосудия.

По данным системы СБИС, это уже не первый раз, когда энергосбытовая компания судится с приходом в Ялуторовском районе. С 2019 года арбитражный суд принял и удовлетворил 15 таких исков. Во всех случаях суммы варьировались от нескольких тысяч, до нескольких десятков тысяч рублей.

В других исках, поданных в арбитражный суд энергетической компанией, суммы долгов составляют от ста до нескольких сотен тысяч рублей. Больше всех долгов накопило муниципальное предприятие «Заречье», работающее в Исетском районе Тюменской области. В послужном списке коммунальщиков — почти 300 исков, большая часть из которых поступила от АО «Газпром энергосбыт Тюмень». Общая сумма судебных дел за 10 лет существования компании составляет 314 млн рублей, сообщает СБИС.

Ранее URA.RU рассказало, что с долгами не могут расквитаться и другие тюменские компании. В частности, местные геодезисты должны 14 млн рублей архитектурной фирме из Краснодара.