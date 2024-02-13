13 февраля 2024

Пожизненно заключенный колонии в ЯНАО отсудил деньги у «Почты России»

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО , тюрьма, исправительная колония, харп
«Почта России» не первый раз выплачивает деньги осужденному Фото:

Филиал «Почты России» в ЯНАО выплатит денежную компенсацию за моральный ущерб пожизненно заключенному Александру Водянову, отбывающему срок на Ямале. Информацию об удовлетворении иска зеку опубликовал Лабытнангский городской суд.

«Как следует из материалов дела, и было установлено судом, действительно, почтовые отправления были доставлены с нарушением контрольных сроков пересылки, установленных Приказом Минцифры России от 29.04.2022 №400 на один день, что не отрицалось ответчиком в ответе на претензию истца. Указанное, также подтверждается отчетами об отслеживании отправления с почтовыми идентификаторами», — говорится в тексте судебного решения на сайте ведомства.

Иск Водянова был удовлетворен частично и ему присвоили компенсацию в размере 750 рублей. Из них 500 рублей за моральный вред и 250 рублей штраф за нарушение прав потребителей.

В январе Водянов уже выигрывал гражданское дело у ямальской «Почты России». Суд счел, что организация не доставила осужденному почтовую корреспонденцию вовремя, и удовлетворил иск на сумму 1500 рублей, из которых 1000 рублей — моральный ущерб, а 500 рублей штраф.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу «Почты России» ЯНАО. На момент публикации ответ получен не был.

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Филиал «Почты России» в ЯНАО выплатит денежную компенсацию за моральный ущерб пожизненно заключенному Александру Водянову, отбывающему срок на Ямале. Информацию об удовлетворении иска зеку опубликовал Лабытнангский городской суд. «Как следует из материалов дела, и было установлено судом, действительно, почтовые отправления были доставлены с нарушением контрольных сроков пересылки, установленных Приказом Минцифры России от 29.04.2022 №400 на один день, что не отрицалось ответчиком в ответе на претензию истца. Указанное, также подтверждается отчетами об отслеживании отправления с почтовыми идентификаторами», — говорится в тексте судебного решения на сайте ведомства. Иск Водянова был удовлетворен частично и ему присвоили компенсацию в размере 750 рублей. Из них 500 рублей за моральный вред и 250 рублей штраф за нарушение прав потребителей. В январе Водянов уже выигрывал гражданское дело у ямальской «Почты России». Суд счел, что организация не доставила осужденному почтовую корреспонденцию вовремя, и удовлетворил иск на сумму 1500 рублей, из которых 1000 рублей — моральный ущерб, а 500 рублей штраф. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу «Почты России» ЯНАО. На момент публикации ответ получен не был.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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