В Тюмени появится новый прямой рейс до Еревана

15 февраля 2024 в 11:55 Размер текста - 17 +

Перелет раз в неделю будет совершать армянская авиакомпания Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тюменцы получат новый прямой рейс до Еревана и обратно. Об этом сообщает профильное информационное агентство «Авиапорт». «Авиакомпания из Армении „Ширак Авиа“ будет выполнять прямые регулярные рейсы из Еревана в Тюмень. Первый перелет из столицы Армении в один из крупнейших городов Сибири должен состояться 5 апреля 2024 года», — говорится в сообщении. Известно, что рейс будут назначаться один раз в неделю, по пятницам. Перелет будет совершаться на самолете Boeing 737 модели. Время в пути составит 4 часа 50 минут. В настоящий момент на сайте тюменского междурнародного аэропорта Рощино можно купить билеты на этот рейс. Стоимость перелета составляет от 11,8 до 19,6 тысяч рублей. Скрин — аэропорт Рощино, https://bilet.tjmport.ru/

Тюменцы получат новый прямой рейс до Еревана и обратно. Об этом сообщает профильное информационное агентство «Авиапорт». «Авиакомпания из Армении „Ширак Авиа“ будет выполнять прямые регулярные рейсы из Еревана в Тюмень. Первый перелет из столицы Армении в один из крупнейших городов Сибири должен состояться 5 апреля 2024 года», — говорится в сообщении. Известно, что рейс будут назначаться один раз в неделю, по пятницам. Перелет будет совершаться на самолете Boeing 737 модели. Время в пути составит 4 часа 50 минут. В настоящий момент на сайте тюменского междурнародного аэропорта Рощино можно купить билеты на этот рейс. Стоимость перелета составляет от 11,8 до 19,6 тысяч рублей.