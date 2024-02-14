14 февраля 2024

В Тюмени появится новый прямой рейс до Еревана

© Служба новостей «URA.RU»
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Перелет раз в неделю будет совершать армянская авиакомпания Фото:

Тюменцы получат новый прямой рейс до Еревана и обратно. Об этом сообщает профильное информационное агентство «Авиапорт».

«Авиакомпания из Армении „Ширак Авиа“ будет выполнять прямые регулярные рейсы из Еревана в Тюмень. Первый перелет из столицы Армении в один из крупнейших городов Сибири должен состояться 5 апреля 2024 года», — говорится в сообщении.

Известно, что рейс будут назначаться один раз в неделю, по пятницам. Перелет будет совершаться на самолете Boeing 737 модели. Время в пути составит 4 часа 50 минут. В настоящий момент на сайте тюменского междурнародного аэропорта Рощино можно купить билеты на этот рейс. Стоимость перелета составляет от 11,8 до 19,6 тысяч рублей.

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Тюменцы получат новый прямой рейс до Еревана и обратно. Об этом сообщает профильное информационное агентство «Авиапорт». «Авиакомпания из Армении „Ширак Авиа“ будет выполнять прямые регулярные рейсы из Еревана в Тюмень. Первый перелет из столицы Армении в один из крупнейших городов Сибири должен состояться 5 апреля 2024 года», — говорится в сообщении. Известно, что рейс будут назначаться один раз в неделю, по пятницам. Перелет будет совершаться на самолете Boeing 737 модели. Время в пути составит 4 часа 50 минут. В настоящий момент на сайте тюменского междурнародного аэропорта Рощино можно купить билеты на этот рейс. Стоимость перелета составляет от 11,8 до 19,6 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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