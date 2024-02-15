Депутаты ЯНАО взяли курс на тундру

Законодательное собрание обозначило тенденцию на личные встречи с избирателями
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Презентация книги. Курган , чиновники, совещание, главы районов, депутаты, заседание глав
Заксобрание ЯНАО отправляет депутатов на личные встречи с электоратом Фото:

В ходе открытия весенней сессии ямальский парламент озвучил курс на усиление депутатского присутствия в избирательных округах. Председатель заксобрания Сергей Ямкин в ходе выступления 15 февраля заявил, что опыт прошлого года показал эффективность личного общения.

«Не всегда граждане владеют достаточной информацией, чтобы самостоятельно решить свою проблему. Предлагаю в следующем году сократить этот информационный разрыв, используя ресурс депутатов муниципального уровня и молодежного парламента» — заключил председатель заксобрания Ямкин.

В 2023 году третью часть деятельности депутатов составила работа в собственных избирательных округах. По словам источников агентства, личные встречи депутатов позволили существенно сократить объем цифровых обращений, ставших нормой во время пандемии.

«Уровень прямых обращений граждан вырос и это позитивная тенденция. Исходя из нее парламентариям придется еще больше лично общаться с избирателями независимо от места их жительства», — уточнили собеседники.

Ранее URA.RU рассказывало, что сам спикер заксобрания ЯНАО пересел на снегоход ради наказов избирателей. Его примеру последовали и некоторые другие коллеги.

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В ходе открытия весенней сессии ямальский парламент озвучил курс на усиление депутатского присутствия в избирательных округах. Председатель заксобрания Сергей Ямкин в ходе выступления 15 февраля заявил, что опыт прошлого года показал эффективность личного общения. «Не всегда граждане владеют достаточной информацией, чтобы самостоятельно решить свою проблему. Предлагаю в следующем году сократить этот информационный разрыв, используя ресурс депутатов муниципального уровня и молодежного парламента» — заключил председатель заксобрания Ямкин. В 2023 году третью часть деятельности депутатов составила работа в собственных избирательных округах. По словам источников агентства, личные встречи депутатов позволили существенно сократить объем цифровых обращений, ставших нормой во время пандемии. «Уровень прямых обращений граждан вырос и это позитивная тенденция. Исходя из нее парламентариям придется еще больше лично общаться с избирателями независимо от места их жительства», — уточнили собеседники. Ранее URA.RU рассказывало, что сам спикер заксобрания ЯНАО пересел на снегоход ради наказов избирателей. Его примеру последовали и некоторые другие коллеги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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