Спикер Заксобрания ЯНАО пересел на снегоход ради наказов избирателей. Фото

Спикер заксо ЯНАО Ямкин отправился в ямальскую тундру, чтобы узнать нужды КМНС

08 февраля 2024 в 10:10 Размер текста - 17 +

Сергей Ямкин проехал 500 километров по тундре, чтобы собрать наказы избирателей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Председатель Законодательного собрания ЯНАО Сергей Ямкин отправился в Байдарацкую тундру, чтобы узнать нужды коренных народов и собрать их наказы. Об этом сообщает пресс-служба ямальского парламента. «На этой неделе рабочее место Сергея Ямкина — Байдарацкая тундра, а основное средство передвижения — снегоход. Председатель отметил, что все предложения ямальцев будут проработаны, а самые актуальные станут основой законотворческой работы депутатов», — сообщает пресс-служба Законодательного собрания ЯНАО в официальном telegram-канале. Ямкин отметил, что зимники в тундре накатаны и по ним на снегоходах можно добраться даже в труднодоступные места. Например, в район Павдейских озер, в 30 километрах от поселка Щучье, где живут малооленные кочевники, промышляющие рыбалкой. «Неформальные встречи — хорошая возможность узнать, какой отклик находят региональные меры поддержки. Собрал предложения, которые после проработки могут лечь в основу наказов избирателей», — считает спикер. Власти округа оказывают меры поддержки коренным малочисленным народам севера. В тундре действуют кочевые школы, коренные народы получают «чумовой капитал». Сергей Ямкин (слева) встречается с кочевниками Фото: telegram-канал «ЗакСо ЯНАО» — https://t.me/ZS_YANAO_89/4180

Председатель Законодательного собрания ЯНАО Сергей Ямкин отправился в Байдарацкую тундру, чтобы узнать нужды коренных народов и собрать их наказы. Об этом сообщает пресс-служба ямальского парламента. «На этой неделе рабочее место Сергея Ямкина — Байдарацкая тундра, а основное средство передвижения — снегоход. Председатель отметил, что все предложения ямальцев будут проработаны, а самые актуальные станут основой законотворческой работы депутатов», — сообщает пресс-служба Законодательного собрания ЯНАО в официальном telegram-канале. Ямкин отметил, что зимники в тундре накатаны и по ним на снегоходах можно добраться даже в труднодоступные места. Например, в район Павдейских озер, в 30 километрах от поселка Щучье, где живут малооленные кочевники, промышляющие рыбалкой. «Неформальные встречи — хорошая возможность узнать, какой отклик находят региональные меры поддержки. Собрал предложения, которые после проработки могут лечь в основу наказов избирателей», — считает спикер. Власти округа оказывают меры поддержки коренным малочисленным народам севера. В тундре действуют кочевые школы, коренные народы получают «чумовой капитал».