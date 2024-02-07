07 февраля 2024

Спикер Заксобрания ЯНАО пересел на снегоход ради наказов избирателей. Фото

Спикер заксо ЯНАО Ямкин отправился в ямальскую тундру, чтобы узнать нужды КМНС
© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Ямкин проехал 500 километров по тундре, чтобы собрать наказы избирателей Фото:

Председатель Законодательного собрания ЯНАО Сергей Ямкин отправился в Байдарацкую тундру, чтобы узнать нужды коренных народов и собрать их наказы. Об этом сообщает пресс-служба ямальского парламента.

«На этой неделе рабочее место Сергея Ямкина — Байдарацкая тундра, а основное средство передвижения — снегоход. Председатель отметил, что все предложения ямальцев будут проработаны, а самые актуальные станут основой законотворческой работы депутатов», — сообщает пресс-служба Законодательного собрания ЯНАО в официальном telegram-канале.

Ямкин отметил, что зимники в тундре накатаны и по ним на снегоходах можно добраться даже в труднодоступные места. Например, в район Павдейских озер, в 30 километрах от поселка Щучье, где живут малооленные кочевники, промышляющие рыбалкой. «Неформальные встречи — хорошая возможность узнать, какой отклик находят региональные меры поддержки. Собрал предложения, которые после проработки могут лечь в основу наказов избирателей», — считает спикер.

Власти округа оказывают меры поддержки коренным малочисленным народам севера. В тундре действуют кочевые школы, коренные народы получают «чумовой капитал».

Сергей Ямкин (слева) встречается с кочевниками
Сергей Ямкин (слева) встречается с кочевниками
Фото:

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Председатель Законодательного собрания ЯНАО Сергей Ямкин отправился в Байдарацкую тундру, чтобы узнать нужды коренных народов и собрать их наказы. Об этом сообщает пресс-служба ямальского парламента. «На этой неделе рабочее место Сергея Ямкина — Байдарацкая тундра, а основное средство передвижения — снегоход. Председатель отметил, что все предложения ямальцев будут проработаны, а самые актуальные станут основой законотворческой работы депутатов», — сообщает пресс-служба Законодательного собрания ЯНАО в официальном telegram-канале. Ямкин отметил, что зимники в тундре накатаны и по ним на снегоходах можно добраться даже в труднодоступные места. Например, в район Павдейских озер, в 30 километрах от поселка Щучье, где живут малооленные кочевники, промышляющие рыбалкой. «Неформальные встречи — хорошая возможность узнать, какой отклик находят региональные меры поддержки. Собрал предложения, которые после проработки могут лечь в основу наказов избирателей», — считает спикер. Власти округа оказывают меры поддержки коренным малочисленным народам севера. В тундре действуют кочевые школы, коренные народы получают «чумовой капитал».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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