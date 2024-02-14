14 февраля 2024

Из-за скандального проекта Тюменских властей на четыре часа перекроют федеральную трассу

В Тюмени из-за работ по переносу сетей перекроют федеральную трассу «Иртыш»
© Служба новостей «URA.RU»
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Общественные слушания по строительству развязки в районе д. Комарова. Тюмень, общественные слушания, чистяков андрей
Публичное обсуждение развязки на Червишевском тракте началось в 2019 году Фото:

В Тюмени из-за начала работ по строительству скандальной развязки на Червишевском тракте на четыре часа перекроют движение по федеральной трассе «Иртыш». Перекрытие потребовалось для того, чтобы провести перенос электросетей, сообщает в telegram-канале главное управление строительства региона.

«Внимание! В рамках строительства развязки на федеральной трассе „Иртыш“ в районе деревни Патрушева Тюменского района требуется переустройство линии электроснабжения. Проведение работ разбито на несколько этапов. В период с 00:00 до 04:00 18 февраля на трассе будет перекрыто движение», — говорится в сообщении.

Сообщается, что контроль движения будут осуществлять два экипажа ДПС. Ранее URA.RU рассказывало о том, что развязка на Червишевском тракте должна соединить федеральную часть дороги с улицей Пермякова. Однако проект несколько лет откладывали и изменяли из-за возмущения жителей микрорайона Комарово

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В Тюмени из-за начала работ по строительству скандальной развязки на Червишевском тракте на четыре часа перекроют движение по федеральной трассе «Иртыш». Перекрытие потребовалось для того, чтобы провести перенос электросетей, сообщает в telegram-канале главное управление строительства региона. «Внимание! В рамках строительства развязки на федеральной трассе „Иртыш“ в районе деревни Патрушева Тюменского района требуется переустройство линии электроснабжения. Проведение работ разбито на несколько этапов. В период с 00:00 до 04:00 18 февраля на трассе будет перекрыто движение», — говорится в сообщении. Сообщается, что контроль движения будут осуществлять два экипажа ДПС. Ранее URA.RU рассказывало о том, что развязка на Червишевском тракте должна соединить федеральную часть дороги с улицей Пермякова. Однако проект несколько лет откладывали и изменяли из-за возмущения жителей микрорайона Комарово
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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