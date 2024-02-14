Из-за скандального проекта Тюменских властей на четыре часа перекроют федеральную трассу

В Тюмени из-за работ по переносу сетей перекроют федеральную трассу «Иртыш»

15 февраля 2024 в 16:41 Размер текста - 17 +

Публичное обсуждение развязки на Червишевском тракте началось в 2019 году Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Тюмени из-за начала работ по строительству скандальной развязки на Червишевском тракте на четыре часа перекроют движение по федеральной трассе «Иртыш». Перекрытие потребовалось для того, чтобы провести перенос электросетей, сообщает в telegram-канале главное управление строительства региона. «Внимание! В рамках строительства развязки на федеральной трассе „Иртыш“ в районе деревни Патрушева Тюменского района требуется переустройство линии электроснабжения. Проведение работ разбито на несколько этапов. В период с 00:00 до 04:00 18 февраля на трассе будет перекрыто движение», — говорится в сообщении. Сообщается, что контроль движения будут осуществлять два экипажа ДПС. Ранее URA.RU рассказывало о том, что развязка на Червишевском тракте должна соединить федеральную часть дороги с улицей Пермякова. Однако проект несколько лет откладывали и изменяли из-за возмущения жителей микрорайона Комарово

В Тюмени из-за начала работ по строительству скандальной развязки на Червишевском тракте на четыре часа перекроют движение по федеральной трассе «Иртыш». Перекрытие потребовалось для того, чтобы провести перенос электросетей, сообщает в telegram-канале главное управление строительства региона. «Внимание! В рамках строительства развязки на федеральной трассе „Иртыш“ в районе деревни Патрушева Тюменского района требуется переустройство линии электроснабжения. Проведение работ разбито на несколько этапов. В период с 00:00 до 04:00 18 февраля на трассе будет перекрыто движение», — говорится в сообщении. Сообщается, что контроль движения будут осуществлять два экипажа ДПС. Ранее URA.RU рассказывало о том, что развязка на Червишевском тракте должна соединить федеральную часть дороги с улицей Пермякова. Однако проект несколько лет откладывали и изменяли из-за возмущения жителей микрорайона Комарово