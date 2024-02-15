Путин назвал Минские соглашения «обыкновенным обманом» со стороны Запада

15 февраля 2024 в 19:41 Размер текста - 17 +

Владимир Путин назвал обманом действия Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин еще до заявления бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в 2022 году заявлял, что Минские соглашения были обыкновенным обманом со стороны западных стран. Слова российского главы приводятся в книге «Владимир Путин. Из летописи XXI века» писателя Александра Мясникова. «Обман, к сожалению, обыкновенный обман», — заявил Путин, его высказывание приводит Мясников. Автор вспомнил беседу с российским главой на выставке в Манеже 4 ноября 2022 года. Путин тогда осматривал стенд, который был посвящен минским договоренностям. Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не был намерен выполнять Минские соглашения. Ангела Меркель отметила, что договоренности должны были помочь Киеву увеличить военную силу, передает RT. В 2015 году Минские соглашения между Россией и Украиной были заключены на саммите в столице Беларуси руководителями Германии, Франции, Украины и РФ. Их целью являлось урегулирование конфликта между Киевом и Донецкой и Луганской народными республиками.

Президент РФ Владимир Путин еще до заявления бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в 2022 году заявлял, что Минские соглашения были обыкновенным обманом со стороны западных стран. Слова российского главы приводятся в книге «Владимир Путин. Из летописи XXI века» писателя Александра Мясникова. «Обман, к сожалению, обыкновенный обман», — заявил Путин, его высказывание приводит Мясников. Автор вспомнил беседу с российским главой на выставке в Манеже 4 ноября 2022 года. Путин тогда осматривал стенд, который был посвящен минским договоренностям. Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не был намерен выполнять Минские соглашения. Ангела Меркель отметила, что договоренности должны были помочь Киеву увеличить военную силу, передает RT. В 2015 году Минские соглашения между Россией и Украиной были заключены на саммите в столице Беларуси руководителями Германии, Франции, Украины и РФ. Их целью являлось урегулирование конфликта между Киевом и Донецкой и Луганской народными республиками.