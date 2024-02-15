В центре Кургана без воды остались филармония и гостиница

В Кургане 16 февраля из-за аварии на сетях без холодного водоснабжения (ХВС) остались филармония и гостиничный комплекс «Воробьевы горы». Об этом сообщила пресс-служба «Водного союза» в telegram-канале.
«В связи с аварией на водопроводе на улице Ленина, 2А без ХВС остались филармония и комплекс „Воробьевы горы“. Также без холодной воды остался дом 70Б на улице Куйбышева», — говорится в сообщении представителей ресурсоснабжающей организации.
Ранее коммунальщики Кургана предупредили горожан о том, что проведут работы на теплопунктах, отключая для этого горячую воду по графику. В среднем по графику работы на одном теплопункте будут занимать 2-3 дня, а проходить они будут только в рабочее время по будням. Компания утверждает, что из-за непогоды или загруженности специалистов график может сдвинуться. Узнать адреса отключаемых домов можно будет в telegram-канале «Курганской генерирующей компании».
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