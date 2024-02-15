В центре Кургана без воды остались филармония и гостиница

16 февраля 2024 в 06:05 Размер текста - 17 +

В Кургане несколько зданий в центре города остались без воды (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Кургане 16 февраля из-за аварии на сетях без холодного водоснабжения (ХВС) остались филармония и гостиничный комплекс «Воробьевы горы». Об этом сообщила пресс-служба «Водного союза» в telegram-канале. «В связи с аварией на водопроводе на улице Ленина, 2А без ХВС остались филармония и комплекс „Воробьевы горы“. Также без холодной воды остался дом 70Б на улице Куйбышева», — говорится в сообщении представителей ресурсоснабжающей организации. Ранее коммунальщики Кургана предупредили горожан о том, что проведут работы на теплопунктах, отключая для этого горячую воду по графику. В среднем по графику работы на одном теплопункте будут занимать 2-3 дня, а проходить они будут только в рабочее время по будням. Компания утверждает, что из-за непогоды или загруженности специалистов график может сдвинуться. Узнать адреса отключаемых домов можно будет в telegram-канале «Курганской генерирующей компании».

В Кургане 16 февраля из-за аварии на сетях без холодного водоснабжения (ХВС) остались филармония и гостиничный комплекс «Воробьевы горы». Об этом сообщила пресс-служба «Водного союза» в telegram-канале. «В связи с аварией на водопроводе на улице Ленина, 2А без ХВС остались филармония и комплекс „Воробьевы горы“. Также без холодной воды остался дом 70Б на улице Куйбышева», — говорится в сообщении представителей ресурсоснабжающей организации. Ранее коммунальщики Кургана предупредили горожан о том, что проведут работы на теплопунктах, отключая для этого горячую воду по графику. В среднем по графику работы на одном теплопункте будут занимать 2-3 дня, а проходить они будут только в рабочее время по будням. Компания утверждает, что из-за непогоды или загруженности специалистов график может сдвинуться. Узнать адреса отключаемых домов можно будет в telegram-канале «Курганской генерирующей компании».