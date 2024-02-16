Губернатор Шумков попросил ужесточить контроль за пьяными водителями

Вадим Шумков высказался по поводу пьяных водителей, которые создают ДТП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Курганской области Вадим Шумков во время совещания по итогам работы судов общей юрисдикции региона попросил ужесточить контроль за ситуацией с нетрезвыми водителями. Со его слов, случаи ДТП со смертями происходят слишком часто. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Что касается пьяных ДТП. Сейчас проезжая территорию области, к сожалению, сам эти вещи вижу, когда при тебе человек или семья какая-то молодая там погибает, и из машины выходит водитель, который не в состоянии даже слова сказать, какие здесь могут быть разговоры?» — подчеркнул губернатор Шумков.

Курганская область уже направляла в Государственную Думу РФ инициативу по изъятию транспортных средств у водителей, которые садятся за руль нетрезвыми, создавая угрозу жизни и здоровью людей. В настоящее время данная инициатива не поддержана.

На совещании которое посетил Шумков, подвели итоги работы судов Курганской области за 2023 год. Также наградили лучших судей. Помимо губернатора, на мероприятии присутствовали руководители областных силовых структур, политики и чиновники.