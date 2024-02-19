В Тюмени набирают сотрудников в первый магазин бренда IDOL

Открытие магазина состоится в марте Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Российский бренд одежды IDOL начала набирать сотрудников в Тюмени. Данные о вакансиях опубликованы на сайте hh.ru. Первый магазин премиальной российской марки откроется в Тюмени уже в марте.

«В новый магазин IDOL в Тюмени требуется директор и заместитель директора. Заработная плата не указана», — сказано в объявлении. Уточняется, что кандидатам необходимо иметь опят работы от 1 до 3 лет в аналогичных должностях.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени в марте ожидается открытие первого магазина премиального российского бренда IDOL. Марка принадлежит компании Melon Fashion Group (ZARINA, Befree, LOVE REPUBLIC, sela).