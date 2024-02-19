19 февраля 2024

В Тюмени набирают сотрудников в первый магазин бренда IDOL

© Служба новостей «URA.RU»
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ТЦ Галерея Вояж. Тюмень, одежда, магазин одежды
Открытие магазина состоится в марте Фото:

Российский бренд одежды IDOL начала набирать сотрудников в Тюмени. Данные о вакансиях опубликованы на сайте hh.ru. Первый магазин премиальной российской марки откроется в Тюмени уже в марте.

«В новый магазин IDOL в Тюмени требуется директор и заместитель директора. Заработная плата не указана», — сказано в объявлении. Уточняется, что кандидатам необходимо иметь опят работы от 1 до 3 лет в аналогичных должностях.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени в марте ожидается открытие первого магазина премиального российского бренда IDOL. Марка принадлежит компании Melon Fashion Group (ZARINA, Befree, LOVE REPUBLIC, sela).

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Российский бренд одежды IDOL начала набирать сотрудников в Тюмени. Данные о вакансиях опубликованы на сайте hh.ru. Первый магазин премиальной российской марки откроется в Тюмени уже в марте. «В новый магазин IDOL в Тюмени требуется директор и заместитель директора. Заработная плата не указана», — сказано в объявлении. Уточняется, что кандидатам необходимо иметь опят работы от 1 до 3 лет в аналогичных должностях. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени в марте ожидается открытие первого магазина премиального российского бренда IDOL. Марка принадлежит компании Melon Fashion Group (ZARINA, Befree, LOVE REPUBLIC, sela).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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