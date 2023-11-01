01 ноября 2023

В Тюмени откроется первый магазин премиального российского бренда IDOL

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие магазина одежды  MAAG   в ТЦ Планета. Пермь, покупатели, одежда, бутик, шмотки, шопинг, магазин одежды
Магазин планируется открыть в одном из популярных и крупных торговый центров города Фото:

В Тюмени откроется первый магазин премиального российского бренда IDOL. Об этом сообщили источники в бизнес-кругах. Запуск планируется в марте 2024 года.

«Первый магазин IDOL планируется открыть в Тюмени в марте. Он будет располагаться в одном из популярных и крупных торговый центров города», — сообщает собеседник агентства.

На адрес компании направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Бренд IDOL принадлежит российской компании Melon Fashion Group (ZARINA, Befree, LOVE REPUBLIC, sela). Премиальная марка создана как отечественная альтернатива европейским брендам одежды, ушедшим с местного рынка.

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В Тюмени откроется первый магазин премиального российского бренда IDOL. Об этом сообщили источники в бизнес-кругах. Запуск планируется в марте 2024 года. «Первый магазин IDOL планируется открыть в Тюмени в марте. Он будет располагаться в одном из популярных и крупных торговый центров города», — сообщает собеседник агентства. На адрес компании направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Бренд IDOL принадлежит российской компании Melon Fashion Group (ZARINA, Befree, LOVE REPUBLIC, sela). Премиальная марка создана как отечественная альтернатива европейским брендам одежды, ушедшим с местного рынка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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