В Тюмени откроется первый магазин премиального российского бренда IDOL 02 ноября 2023 в 12:55 Размер текста - 17 + Магазин планируется открыть в одном из популярных и крупных торговый центров города Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Тюмени откроется первый магазин премиального российского бренда IDOL. Об этом сообщили источники в бизнес-кругах. Запуск планируется в марте 2024 года. «Первый магазин IDOL планируется открыть в Тюмени в марте. Он будет располагаться в одном из популярных и крупных торговый центров города», — сообщает собеседник агентства. На адрес компании направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Бренд IDOL принадлежит российской компании Melon Fashion Group (ZARINA, Befree, LOVE REPUBLIC, sela). Премиальная марка создана как отечественная альтернатива европейским брендам одежды, ушедшим с местного рынка. В Тюмени откроется первый магазин премиального российского бренда IDOL. Об этом сообщили источники в бизнес-кругах. Запуск планируется в марте 2024 года. «Первый магазин IDOL планируется открыть в Тюмени в марте. Он будет располагаться в одном из популярных и крупных торговый центров города», — сообщает собеседник агентства. На адрес компании направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Бренд IDOL принадлежит российской компании Melon Fashion Group (ZARINA, Befree, LOVE REPUBLIC, sela). Премиальная марка создана как отечественная альтернатива европейским брендам одежды, ушедшим с местного рынка. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям