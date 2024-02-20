Губернатор Моор обсудил проблемы региона с заместителем генпрокурора Зайцевым

Моор обсудил проблемы региона с заместителем генпрокурора Зайцевым
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Сбор участников на Госсовет по наставничеству в Кремль. Москва, моор александр
Александр Моор отчитался перед заместителем генпрокурора Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с заместителем генерального прокурора РФ Сергеем Зайцевым. Стороны обсудили проблемные вопросы региона. Об этом сообщила прокуратура и правительство Тюменской области.

На встрече обсуждалось:

  • переселение граждан из ветхого и аварийного жилья;
  • механизмы формирования маневренного жилого фонда, необходимость своевременного ремонта муниципального жилья;
  • готовность региона к предстоящим паводковым и пожароопасным периодам;
  • предоставление земельных участков для многодетных семей, обеспечение их коммуникациями.

Заместитель генпрокурора также похвалил регион за исправление прежних ошибок. «По итогам проведенных в прошлом году совещаний в регионе активизирована работа по приведению в нормативное состояние источников противопожарного водоснабжения», — отметил Зайцев.

Ранее URA.RU сообщило о том, что заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев поручил тюменским региональным управлениям МВД и МЧС усилить работу по устранению причин ЧС. Заявление было сделано на фоне пожаров в регионе в июне 2023 года.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с заместителем генерального прокурора РФ Сергеем Зайцевым. Стороны обсудили проблемные вопросы региона. Об этом сообщила прокуратура и правительство Тюменской области. На встрече обсуждалось: Заместитель генпрокурора также похвалил регион за исправление прежних ошибок. «По итогам проведенных в прошлом году совещаний в регионе активизирована работа по приведению в нормативное состояние источников противопожарного водоснабжения», — отметил Зайцев. Ранее URA.RU сообщило о том, что заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев поручил тюменским региональным управлениям МВД и МЧС усилить работу по устранению причин ЧС. Заявление было сделано на фоне пожаров в регионе в июне 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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