Губернатор Моор обсудил проблемы региона с заместителем генпрокурора Зайцевым

Моор обсудил проблемы региона с заместителем генпрокурора Зайцевым

Александр Моор отчитался перед заместителем генпрокурора Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с заместителем генерального прокурора РФ Сергеем Зайцевым. Стороны обсудили проблемные вопросы региона. Об этом сообщила прокуратура и правительство Тюменской области.

На встрече обсуждалось:

переселение граждан из ветхого и аварийного жилья;

механизмы формирования маневренного жилого фонда, необходимость своевременного ремонта муниципального жилья;

готовность региона к предстоящим паводковым и пожароопасным периодам;

предоставление земельных участков для многодетных семей, обеспечение их коммуникациями.

Заместитель генпрокурора также похвалил регион за исправление прежних ошибок. «По итогам проведенных в прошлом году совещаний в регионе активизирована работа по приведению в нормативное состояние источников противопожарного водоснабжения», — отметил Зайцев.

Ранее URA.RU сообщило о том, что заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев поручил тюменским региональным управлениям МВД и МЧС усилить работу по устранению причин ЧС. Заявление было сделано на фоне пожаров в регионе в июне 2023 года.