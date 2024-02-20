Губернатор Моор обсудил проблемы региона с заместителем генпрокурора Зайцевым

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с заместителем генерального прокурора РФ Сергеем Зайцевым. Стороны обсудили проблемные вопросы региона. Об этом сообщила прокуратура и правительство Тюменской области.
На встрече обсуждалось:
- переселение граждан из ветхого и аварийного жилья;
- механизмы формирования маневренного жилого фонда, необходимость своевременного ремонта муниципального жилья;
- готовность региона к предстоящим паводковым и пожароопасным периодам;
- предоставление земельных участков для многодетных семей, обеспечение их коммуникациями.
Заместитель генпрокурора также похвалил регион за исправление прежних ошибок. «По итогам проведенных в прошлом году совещаний в регионе активизирована работа по приведению в нормативное состояние источников противопожарного водоснабжения», — отметил Зайцев.
Ранее URA.RU сообщило о том, что заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев поручил тюменским региональным управлениям МВД и МЧС усилить работу по устранению причин ЧС. Заявление было сделано на фоне пожаров в регионе в июне 2023 года.
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