Тюменцы начали избавляться от премиальных авто

© Служба новостей «URA.RU»
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Международный строительный форум 100+ Techno Build. День первый. Екатеринбург, мерседес бенц
Владельцы избавляются от авто из-за сложностей в обслуживании Фото:

Жители Тюмени начали избавляться от дорогих иномарок премиум-класса из-за того, что их слишком дорого обслуживать. Об этом в беседе с URA.RU рассказал владелец одного из автосервисов.

«Владельцы подержанных иномарок и внедорожников премиум-класса пытаются от них избавиться из-за высокой стоимости обслуживания. Из-за санкций значительно выросли цены даже на замену масла. Не говоря уже о каком-то серьезном ремонте. Многие тюменцы переходят на автомобили более низкого класса, так как их дешевле обслуживать», — сообщил предприниматель.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени продают Lexus LS600Н с гибридным двигателем по цене подержанного корейского авто. Авто находится в рабочем состоянии и выставлено на торги.

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Жители Тюмени начали избавляться от дорогих иномарок премиум-класса из-за того, что их слишком дорого обслуживать. Об этом в беседе с URA.RU рассказал владелец одного из автосервисов. «Владельцы подержанных иномарок и внедорожников премиум-класса пытаются от них избавиться из-за высокой стоимости обслуживания. Из-за санкций значительно выросли цены даже на замену масла. Не говоря уже о каком-то серьезном ремонте. Многие тюменцы переходят на автомобили более низкого класса, так как их дешевле обслуживать», — сообщил предприниматель. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени продают Lexus LS600Н с гибридным двигателем по цене подержанного корейского авто. Авто находится в рабочем состоянии и выставлено на торги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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