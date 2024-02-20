Тюменцы начали избавляться от премиальных авто

Владельцы избавляются от авто из-за сложностей в обслуживании Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жители Тюмени начали избавляться от дорогих иномарок премиум-класса из-за того, что их слишком дорого обслуживать. Об этом в беседе с URA.RU рассказал владелец одного из автосервисов.

«Владельцы подержанных иномарок и внедорожников премиум-класса пытаются от них избавиться из-за высокой стоимости обслуживания. Из-за санкций значительно выросли цены даже на замену масла. Не говоря уже о каком-то серьезном ремонте. Многие тюменцы переходят на автомобили более низкого класса, так как их дешевле обслуживать», — сообщил предприниматель.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени продают Lexus LS600Н с гибридным двигателем по цене подержанного корейского авто. Авто находится в рабочем состоянии и выставлено на торги.