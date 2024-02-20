20 февраля 2024

В поселке ЯНАО на вакансию учителя претендуют почти сорок человек

© Служба новостей «URA.RU»
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В течение года в школы маленьких городов и поселков Ямала примут еще 32 учителя Фото:

На Ямале в ходе приема заявок от претендентов на вакансии педагогов по федеральной программе «Земский учитель» выяснилось, что больше всего документов поступило на вакансию учителя начальных классов в Тазовской школе-интернате. На эту должность претендуют 38 человек, сообщают в пресс-службе правительства округа.

«Больше всего заявок поступило на вакансию учителя начальных классов в Тазовской школе-интернате — 38 человек. Следом — учитель начальных классов в Гыде. На эту работу претендуют 33 педагога, четыре из которых уже предоставили все необходимые документы для трудоустройства», — говорится в сообщении.

В течение года в школы маленьких городов и поселков Ямала примут еще 32 учителя. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. От педагогов поступило уже 211 заявок.

Ранее URA.Ru сообщало, что в Салехард на курсы управления беспилотными летательными аппаратами съехались 40 учителей из школ районов Ямала. Обучение поможет педагогам передать полученные навыки школьникам

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На Ямале в ходе приема заявок от претендентов на вакансии педагогов по федеральной программе «Земский учитель» выяснилось, что больше всего документов поступило на вакансию учителя начальных классов в Тазовской школе-интернате. На эту должность претендуют 38 человек, сообщают в пресс-службе правительства округа. «Больше всего заявок поступило на вакансию учителя начальных классов в Тазовской школе-интернате — 38 человек. Следом — учитель начальных классов в Гыде. На эту работу претендуют 33 педагога, четыре из которых уже предоставили все необходимые документы для трудоустройства», — говорится в сообщении. В течение года в школы маленьких городов и поселков Ямала примут еще 32 учителя. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. От педагогов поступило уже 211 заявок. Ранее URA.Ru сообщало, что в Салехард на курсы управления беспилотными летательными аппаратами съехались 40 учителей из школ районов Ямала. Обучение поможет педагогам передать полученные навыки школьникам
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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