В поселке ЯНАО на вакансию учителя претендуют почти сорок человек

В течение года в школы маленьких городов и поселков Ямала примут еще 32 учителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На Ямале в ходе приема заявок от претендентов на вакансии педагогов по федеральной программе «Земский учитель» выяснилось, что больше всего документов поступило на вакансию учителя начальных классов в Тазовской школе-интернате. На эту должность претендуют 38 человек, сообщают в пресс-службе правительства округа.

«Больше всего заявок поступило на вакансию учителя начальных классов в Тазовской школе-интернате — 38 человек. Следом — учитель начальных классов в Гыде. На эту работу претендуют 33 педагога, четыре из которых уже предоставили все необходимые документы для трудоустройства», — говорится в сообщении.

В течение года в школы маленьких городов и поселков Ямала примут еще 32 учителя. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. От педагогов поступило уже 211 заявок.

Ранее URA.Ru сообщало, что в Салехард на курсы управления беспилотными летательными аппаратами съехались 40 учителей из школ районов Ямала. Обучение поможет педагогам передать полученные навыки школьникам