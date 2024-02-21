Специалисты «Курганмашзавода» разыграли подарки, вербуя работников в Тюмени. Видео

21 февраля 2024 в 16:15 Размер текста - 17 +

Специалисты КМЗ провели выездную ярмарку вакансий в Тюмени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Проблемы и достижения «Курганмашзавода» Специалисты отдела кадров «Курганмашзавода» провели для жителей Тюмени выездную ярмарку вакансий, где рассказали об актуальных профессиях на производствах и разыграли призы. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. «В минувшие выходные специалисты отдела кадров АО „Курганмашзавод“ побывали в Тюмени. Наши представители пообщались с жителями соседнего региона, рассказали им об актуальных вакансиях и работе на ведущем оборонном предприятии», — сообщили в пресс-службе КМЗ. На выездной ярмарке вакансий среди тюменцев проводили лотерею, где разыграли ценные призы от завода. Ранее URA.RU писало, что в филиале «Курганмашзавода» назвали вакансии с самыми большими зарплатами. На волгоградской площадке предприятия требуются сварщики на зарплату в 151 тысячу. Токарям-карусельщикам готовы платить 125 тысяч, слесарям-электромонтажникам и наладчикам автоматов и полуавтоматов — по 117 тысяч рублей.

Специалисты отдела кадров «Курганмашзавода» провели для жителей Тюмени выездную ярмарку вакансий, где рассказали об актуальных профессиях на производствах и разыграли призы. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. «В минувшие выходные специалисты отдела кадров АО „Курганмашзавод“ побывали в Тюмени. Наши представители пообщались с жителями соседнего региона, рассказали им об актуальных вакансиях и работе на ведущем оборонном предприятии», — сообщили в пресс-службе КМЗ. На выездной ярмарке вакансий среди тюменцев проводили лотерею, где разыграли ценные призы от завода. Ранее URA.RU писало, что в филиале «Курганмашзавода» назвали вакансии с самыми большими зарплатами. На волгоградской площадке предприятия требуются сварщики на зарплату в 151 тысячу. Токарям-карусельщикам готовы платить 125 тысяч, слесарям-электромонтажникам и наладчикам автоматов и полуавтоматов — по 117 тысяч рублей.