Специалисты отдела кадров «Курганмашзавода» провели для жителей Тюмени выездную ярмарку вакансий, где рассказали об актуальных профессиях на производствах и разыграли призы. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
«В минувшие выходные специалисты отдела кадров АО „Курганмашзавод“ побывали в Тюмени. Наши представители пообщались с жителями соседнего региона, рассказали им об актуальных вакансиях и работе на ведущем оборонном предприятии», — сообщили в пресс-службе КМЗ. На выездной ярмарке вакансий среди тюменцев проводили лотерею, где разыграли ценные призы от завода.
Ранее URA.RU писало, что в филиале «Курганмашзавода» назвали вакансии с самыми большими зарплатами. На волгоградской площадке предприятия требуются сварщики на зарплату в 151 тысячу. Токарям-карусельщикам готовы платить 125 тысяч, слесарям-электромонтажникам и наладчикам автоматов и полуавтоматов — по 117 тысяч рублей.
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