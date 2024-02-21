Игрок ХК «Зауралье» из Кургана Ярославлев попал в пятерку лучших вратарей ВХЛ

21 февраля 2024 в 18:31 Размер текста - 17 +

Игрок ХК «Зауралье» вошел в топ-5 голкиперов чемпионата ВХЛ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ Игрок ХК «Зауралье» из Кургана Евгений Ярославлев вошел в топ-5 вратарей чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Об этом сообщает пресс-служба клуба в соцсети «ВКонтакте». «Евгений Ярославлев вошел в топ-5 голкиперов регулярного чемпионата ВХЛ по всем ключевым показателям! Второе место в лиге по проценту отраженных бросков — 94.2%, пятое место по коэффициенту надежности — 1.93% и четвертое место по количеству „сухих“ матчей — четыре матча», — говорится в сообщении. В домашних матчах сезона 2023/2024 у Ярославлева у 40 пропущенных шайб и 512 отраженных бросков. В гостевой серии игр у основного вратаря команды 35 пропущенных шайб и 715 отраженных бросков. Ранее URA.RU писало, что в ХК «Зауралье» самым забивающим игроком в домашних матчах стал нападающий Артур Болтанов. Лучшим ассистентом стал Камиль Шиафотдинов. В матчах на выезде самыми результативными игроками оказались нападающие Сергей Голоднюк, а ассистировал Даниил Ердаков. Также сообщалось, что главный тренер команды Михаил Звягин стал рекордсменом чемпионата ВХЛ по выходам в плей-офф. Клубы под его руководством делали это восемь раз подряд.

Игрок ХК «Зауралье» из Кургана Евгений Ярославлев вошел в топ-5 вратарей чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Об этом сообщает пресс-служба клуба в соцсети «ВКонтакте». «Евгений Ярославлев вошел в топ-5 голкиперов регулярного чемпионата ВХЛ по всем ключевым показателям! Второе место в лиге по проценту отраженных бросков — 94.2%, пятое место по коэффициенту надежности — 1.93% и четвертое место по количеству „сухих“ матчей — четыре матча», — говорится в сообщении. В домашних матчах сезона 2023/2024 у Ярославлева у 40 пропущенных шайб и 512 отраженных бросков. В гостевой серии игр у основного вратаря команды 35 пропущенных шайб и 715 отраженных бросков. Ранее URA.RU писало, что в ХК «Зауралье» самым забивающим игроком в домашних матчах стал нападающий Артур Болтанов. Лучшим ассистентом стал Камиль Шиафотдинов. В матчах на выезде самыми результативными игроками оказались нападающие Сергей Голоднюк, а ассистировал Даниил Ердаков. Также сообщалось, что главный тренер команды Михаил Звягин стал рекордсменом чемпионата ВХЛ по выходам в плей-офф. Клубы под его руководством делали это восемь раз подряд.