В ЯНАО открылась первая военная библиотека в честь погибшего бойца СВО. Фото

23 февраля 2024 в 16:32 Размер текста - 17 +

В библиотеке будет представлена книга матери погибшего бойца Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тарко-Сале (ЯНАО) открыли первую в регионе военную библиотеку. Ее назвали в честь погибшего на СВО ямальского бойца. Об этом сообщило правительство региона. «Библиотека находится в Центре патриотического воспитания и носит имя погибшего в ходе спецоперации пуровчанина Дмитрия Курсакова. В библиотеке будет представлена уникальная книга мамы героя — Людмилы Курсаковой. Северянка поделится воспоминаниями о жизни сына и расскажет о воспитании», — написало правительство в регионе. Погибший был выпускником таркосалинской школы. Он был награжден Орденом Мужества посмертно за то, что в одиночку нашел в тылу врага своих солдат и вывел их оттуда, принимая неравный бой с противником. В Новом Уренгое в музее школы №11 открыли парту, посвященную погибшему на СВО бойцу. Новоуренгоец добровольно отправился в Донбасс в апреле 2015 года. Мужчина неоднократно был награжден государственными наградами.

В Тарко-Сале (ЯНАО) открыли первую в регионе военную библиотеку. Ее назвали в честь погибшего на СВО ямальского бойца. Об этом сообщило правительство региона. «Библиотека находится в Центре патриотического воспитания и носит имя погибшего в ходе спецоперации пуровчанина Дмитрия Курсакова. В библиотеке будет представлена уникальная книга мамы героя — Людмилы Курсаковой. Северянка поделится воспоминаниями о жизни сына и расскажет о воспитании», — написало правительство в регионе. Погибший был выпускником таркосалинской школы. Он был награжден Орденом Мужества посмертно за то, что в одиночку нашел в тылу врага своих солдат и вывел их оттуда, принимая неравный бой с противником. В Новом Уренгое в музее школы №11 открыли парту, посвященную погибшему на СВО бойцу. Новоуренгоец добровольно отправился в Донбасс в апреле 2015 года. Мужчина неоднократно был награжден государственными наградами.