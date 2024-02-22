В Тарко-Сале (ЯНАО) открыли первую в регионе военную библиотеку. Ее назвали в честь погибшего на СВО ямальского бойца. Об этом сообщило правительство региона.
«Библиотека находится в Центре патриотического воспитания и носит имя погибшего в ходе спецоперации пуровчанина Дмитрия Курсакова. В библиотеке будет представлена уникальная книга мамы героя — Людмилы Курсаковой. Северянка поделится воспоминаниями о жизни сына и расскажет о воспитании», — написало правительство в регионе.
Погибший был выпускником таркосалинской школы. Он был награжден Орденом Мужества посмертно за то, что в одиночку нашел в тылу врага своих солдат и вывел их оттуда, принимая неравный бой с противником.
В Новом Уренгое в музее школы №11 открыли парту, посвященную погибшему на СВО бойцу. Новоуренгоец добровольно отправился в Донбасс в апреле 2015 года. Мужчина неоднократно был награжден государственными наградами.
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