22 февраля 2024

В ЯНАО открылась первая военная библиотека в честь погибшего бойца СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Реставрационно-хранительский корпус Культурно-просветительского центра «Эрмитаж – Урал». Екатеринбург, библиотека, книги, литература, книжная полка, фондохранилище, эрмитаж урал
В библиотеке будет представлена книга матери погибшего бойца Фото:

В Тарко-Сале (ЯНАО) открыли первую в регионе военную библиотеку. Ее назвали в честь погибшего на СВО ямальского бойца. Об этом сообщило правительство региона.

«Библиотека находится в Центре патриотического воспитания и носит имя погибшего в ходе спецоперации пуровчанина Дмитрия Курсакова. В библиотеке будет представлена уникальная книга мамы героя — Людмилы Курсаковой. Северянка поделится воспоминаниями о жизни сына и расскажет о воспитании», — написало правительство в регионе.

Погибший был выпускником таркосалинской школы. Он был награжден Орденом Мужества посмертно за то, что в одиночку нашел в тылу врага своих солдат и вывел их оттуда, принимая неравный бой с противником.

В Новом Уренгое в музее школы №11 открыли парту, посвященную погибшему на СВО бойцу. Новоуренгоец добровольно отправился в Донбасс в апреле 2015 года. Мужчина неоднократно был награжден государственными наградами.

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В Тарко-Сале (ЯНАО) открыли первую в регионе военную библиотеку. Ее назвали в честь погибшего на СВО ямальского бойца. Об этом сообщило правительство региона. «Библиотека находится в Центре патриотического воспитания и носит имя погибшего в ходе спецоперации пуровчанина Дмитрия Курсакова. В библиотеке будет представлена уникальная книга мамы героя — Людмилы Курсаковой. Северянка поделится воспоминаниями о жизни сына и расскажет о воспитании», — написало правительство в регионе. Погибший был выпускником таркосалинской школы. Он был награжден Орденом Мужества посмертно за то, что в одиночку нашел в тылу врага своих солдат и вывел их оттуда, принимая неравный бой с противником. В Новом Уренгое в музее школы №11 открыли парту, посвященную погибшему на СВО бойцу. Новоуренгоец добровольно отправился в Донбасс в апреле 2015 года. Мужчина неоднократно был награжден государственными наградами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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