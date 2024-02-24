24 февраля 2024
23 февраля 2024

Мизулина отреагировала на критику из-за исполнения песни «Вахтерам» тюменским курсантом. Видео

Мизулина: видео с песней «Вахтерам» распространяет Украина
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция. Москва, мизулина екатерина
Мизулина считает, что видео, где она подпевает песню «Вахтерам», распространяет Украина Фото:

На встрече с главой Лиги безопасного Интернета Екатериной Мизулиной курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) исполнил песню «Вахтерам» группы «Бумбокс». Видео получило широкую огласку и критику. Мизулина обвинила Украину в распространении этого ролика.

«Видео, где я подпеваю, распространяет Украина. … Песня достаточно старая, записанная до всех событий. Мне кажется, что такая оценка, которую сейчас дают безобидному видео, четко подтверждает тот тезис, который высказал наш президент: на Украине идет гражданская война», — сказала Мизулина изданию «Наш город».

Также сообщается, что у курсанта ТВИККУ после этого инцидента появились проблемы: его заставили написать рапорт и вызвали родителей. Однако по словам заместителя начальника ТВВИКУ Михаила Багрова, ничего подобного не было.

URA.RU отправило запрос в администрацию ТВИККУ. Ответ ожидается.

Мизулина посетила ТВВИКУ в День защитника Отечества и поздравила курсантов. Студенты задали ей вопросы, сделали фотографии и подарили толстовку от училища.

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На встрече с главой Лиги безопасного Интернета Екатериной Мизулиной курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) исполнил песню «Вахтерам» группы «Бумбокс». Видео получило широкую огласку и критику. Мизулина обвинила Украину в распространении этого ролика. «Видео, где я подпеваю, распространяет Украина. … Песня достаточно старая, записанная до всех событий. Мне кажется, что такая оценка, которую сейчас дают безобидному видео, четко подтверждает тот тезис, который высказал наш президент: на Украине идет гражданская война», — сказала Мизулина изданию «Наш город». Также сообщается, что у курсанта ТВИККУ после этого инцидента появились проблемы: его заставили написать рапорт и вызвали родителей. Однако по словам заместителя начальника ТВВИКУ Михаила Багрова, ничего подобного не было. URA.RU отправило запрос в администрацию ТВИККУ. Ответ ожидается. Мизулина посетила ТВВИКУ в День защитника Отечества и поздравила курсантов. Студенты задали ей вопросы, сделали фотографии и подарили толстовку от училища.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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