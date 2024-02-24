На встрече с главой Лиги безопасного Интернета Екатериной Мизулиной курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) исполнил песню «Вахтерам» группы «Бумбокс». Видео получило широкую огласку и критику. Мизулина обвинила Украину в распространении этого ролика.
«Видео, где я подпеваю, распространяет Украина. … Песня достаточно старая, записанная до всех событий. Мне кажется, что такая оценка, которую сейчас дают безобидному видео, четко подтверждает тот тезис, который высказал наш президент: на Украине идет гражданская война», — сказала Мизулина изданию «Наш город».
Также сообщается, что у курсанта ТВИККУ после этого инцидента появились проблемы: его заставили написать рапорт и вызвали родителей. Однако по словам заместителя начальника ТВВИКУ Михаила Багрова, ничего подобного не было.
URA.RU отправило запрос в администрацию ТВИККУ. Ответ ожидается.
Мизулина посетила ТВВИКУ в День защитника Отечества и поздравила курсантов. Студенты задали ей вопросы, сделали фотографии и подарили толстовку от училища.
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