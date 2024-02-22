Екатерина Мизулина приехала в ТВВИКУ в День защитника Отечества. Фото, видео

23 февраля 2024 в 12:25 Размер текста - 17 +

Мизулина решила поздравить курсантов ТВВИКУ Фото: Георгий Бергал © URA.RU Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина решила посетить Тюменское военное училище (ТВВИКУ), чтобы поздравить курсантов с Днем защитника Отечества. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «Приехала поздравлять с праздником», — написала Мизулина в своем telegram-канале. К посту она прикрепила фотографию ТВВИКУ. Екатерина Мизулина рассказала, что планирует посетить Тюмень 23 и 24 февраля. Для размещения анонсов и всей информации о предстоящей поездке она создала отдельный аккаунт в Telegram. Она также рассказала, что 24 февраля пройдет большая встреча со школьниками и студентами города в школе №95 микрорайона Плеханово. Вход будет свободный для учеников всех школ. На мероприятие людой желающий сможет сфотографироваться с главой Лиги безопасного интернета. Мизулина известна доносами на рэперов, блогеров и других знаменитостей. В частности, она жаловалась на артиста Пашу Техника, обвиняя его в рекламе наркомагазинов, и блогера Даню Милохина, который покинул Россию после доноса. Также Мизулина утверждает, что у нее есть компромат на певицу Instasamka (уроженку Тобольска), на которую также она пожаловалась губернатору Тюменской области Александру Моору. Фото: Екатерина Мизулина, telegram-канал, https://t.me/c/2129008343/35

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина решила посетить Тюменское военное училище (ТВВИКУ), чтобы поздравить курсантов с Днем защитника Отечества. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «Приехала поздравлять с праздником», — написала Мизулина в своем telegram-канале. К посту она прикрепила фотографию ТВВИКУ. Екатерина Мизулина рассказала, что планирует посетить Тюмень 23 и 24 февраля. Для размещения анонсов и всей информации о предстоящей поездке она создала отдельный аккаунт в Telegram. Она также рассказала, что 24 февраля пройдет большая встреча со школьниками и студентами города в школе №95 микрорайона Плеханово. Вход будет свободный для учеников всех школ. На мероприятие людой желающий сможет сфотографироваться с главой Лиги безопасного интернета. Мизулина известна доносами на рэперов, блогеров и других знаменитостей. В частности, она жаловалась на артиста Пашу Техника, обвиняя его в рекламе наркомагазинов, и блогера Даню Милохина, который покинул Россию после доноса. Также Мизулина утверждает, что у нее есть компромат на певицу Instasamka (уроженку Тобольска), на которую также она пожаловалась губернатору Тюменской области Александру Моору.