Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина решила посетить Тюменское военное училище (ТВВИКУ), чтобы поздравить курсантов с Днем защитника Отечества. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.
«Приехала поздравлять с праздником», — написала Мизулина в своем telegram-канале. К посту она прикрепила фотографию ТВВИКУ.
Екатерина Мизулина рассказала, что планирует посетить Тюмень 23 и 24 февраля. Для размещения анонсов и всей информации о предстоящей поездке она создала отдельный аккаунт в Telegram. Она также рассказала, что 24 февраля пройдет большая встреча со школьниками и студентами города в школе №95 микрорайона Плеханово. Вход будет свободный для учеников всех школ. На мероприятие людой желающий сможет сфотографироваться с главой Лиги безопасного интернета.
Мизулина известна доносами на рэперов, блогеров и других знаменитостей. В частности, она жаловалась на артиста Пашу Техника, обвиняя его в рекламе наркомагазинов, и блогера Даню Милохина, который покинул Россию после доноса. Также Мизулина утверждает, что у нее есть компромат на певицу Instasamka (уроженку Тобольска), на которую также она пожаловалась губернатору Тюменской области Александру Моору.
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