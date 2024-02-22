22 февраля 2024

Екатерина Мизулина приехала в ТВВИКУ в День защитника Отечества. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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XII Международный форум безопасного Интернета. Москва, мизулина екатерина
Мизулина решила поздравить курсантов ТВВИКУ Фото:

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина решила посетить Тюменское военное училище (ТВВИКУ), чтобы поздравить курсантов с Днем защитника Отечества. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.

«Приехала поздравлять с праздником», — написала Мизулина в своем telegram-канале. К посту она прикрепила фотографию ТВВИКУ.

Екатерина Мизулина рассказала, что планирует посетить Тюмень 23 и 24 февраля. Для размещения анонсов и всей информации о предстоящей поездке она создала отдельный аккаунт в Telegram. Она также рассказала, что 24 февраля пройдет большая встреча со школьниками и студентами города в школе №95 микрорайона Плеханово. Вход будет свободный для учеников всех школ. На мероприятие людой желающий сможет сфотографироваться с главой Лиги безопасного интернета.

Мизулина известна доносами на рэперов, блогеров и других знаменитостей. В частности, она жаловалась на артиста Пашу Техника, обвиняя его в рекламе наркомагазинов, и блогера Даню Милохина, который покинул Россию после доноса. Также Мизулина утверждает, что у нее есть компромат на певицу Instasamka (уроженку Тобольска), на которую также она пожаловалась губернатору Тюменской области Александру Моору.

Фото:

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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина решила посетить Тюменское военное училище (ТВВИКУ), чтобы поздравить курсантов с Днем защитника Отечества. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «Приехала поздравлять с праздником», — написала Мизулина в своем telegram-канале. К посту она прикрепила фотографию ТВВИКУ. Екатерина Мизулина рассказала, что планирует посетить Тюмень 23 и 24 февраля. Для размещения анонсов и всей информации о предстоящей поездке она создала отдельный аккаунт в Telegram. Она также рассказала, что 24 февраля пройдет большая встреча со школьниками и студентами города в школе №95 микрорайона Плеханово. Вход будет свободный для учеников всех школ. На мероприятие людой желающий сможет сфотографироваться с главой Лиги безопасного интернета. Мизулина известна доносами на рэперов, блогеров и других знаменитостей. В частности, она жаловалась на артиста Пашу Техника, обвиняя его в рекламе наркомагазинов, и блогера Даню Милохина, который покинул Россию после доноса. Также Мизулина утверждает, что у нее есть компромат на певицу Instasamka (уроженку Тобольска), на которую также она пожаловалась губернатору Тюменской области Александру Моору.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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