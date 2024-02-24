У курганцев сломался грузовик с гуманитарным грузом рядом с линией фронта

У курганцев сломался грузовик, не доехав 150 километров до фронта Фото: Илья Московец © URA.RU

Машина с подарками из Кургана для бойцов не смогла дотянуть до фронта и сломалась в Ростовской области. Об этом URA.RU рассказал с места событий участник СВО, казак Александр Пылков.

«До фронта мы не доехали примерно 150 километров, поломка коробки передач произошла в Ростовской области. Но мы не сдаемся, позвонили в Курган и земляки нам помогли», — уточнил Пылков.

Пылков подчеркнул, что они уже нашли коробку передач за 15 тысяч рублей. Он добавил, что деньгами помогли друзья-курганцы: Олег Владимирович, Александр Айвазов из «Народного фронта», ребята из таксопарка «Свои», Александр Потаскуев — хозяин магазинов «Белье даром». Отремонтируем «Газель» и доставим две тонны гуманитарного груза на фронт, рассказал Пылков.

Ранее на народные деньги курганцы купили грузовик «Газель», чтобы к 23 февраля привезти подарки бойцам в зону спецоперации. Машина отъехала 100 километров от Кургана и сломалась. По словам Пылкова продавец грузовика их обманул в Тюмени, когда сказал, что машина хорошая. Однако нашлись добрые люди, настоящие патриоты, которые помогли отремонтировать грузовик. «Спасибо владельцу курганского автосервиса „Арника“ — Илье и его сотрудникам Игорю и дяде Славе. Они бесплатно починили „Газель“, работали днем и ночью и еще дали нам денег на бензин», пояснил Пылков.

Участие в сборе средств на покупку «Газели» для доставки гуманитарных грузов на фронт принимали прихожане Богоявленского и Покровского храмов в Кургане, казаки, дети, горожане из СНТ «Чайка 5». Большинство благотворителей пожелали остаться неизвестными.