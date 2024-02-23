23 февраля 2024
22 февраля 2024

Курганцы из-за поломки «Газели» не смогли к празднику доставить подарки на фронт

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У курганцев сломался грузовик для доставки груза на фронт (архивное фото) Фото:

На народные деньги курганцы купили грузовик «Газель», чтобы к 23 февраля привезти подарки бойцам в зону спецоперации. Машина отъехала 100 километров от Кургана и сломалась. Об этом URA.RU рассказал участник СВО, казак Александр Пылков.

«При покупке „Газели“ в Тюмени мы сказали продавцу, что машина повезет груз бойцам СВО на фронт. Продавец обратил внимание на плохие колеса и необходимость замены аккумулятора, жидкостей, масла, фильтров. Он заверил, что в остальном грузовик исправен. Оказалось, что это был обман», — пояснил Пылков.

По словам Пылкова, обман продавца помешал порадовать бойцов на фронте в День защитника Отечества после взятия Авдеевки. Он добавил, что считает это предательством в тылу.

«Однако нашлись добрые люди, настоящие патриоты, которые нам помогли отремонтировать грузовик. Спасибо владельцу курганского автосервиса „Арника“ — Илье и его сотрудникам Игорю и дяде Славе. Они бесплатно починили „Газель“, работали днем и ночью и еще дали нам денег на бензин. Сейчас мы едем на фронт, надеемся к 25 февраля привезти подарки бойцам», — рассказал Пылков.

Участие в сборе средств на покупку «Газели» для доставки гуманитарных грузов на фронт принимали прихожане Богоявленского и Покровского храмов в Кургане, казаки, дети, горожане из СНТ «Чайка 5». Большинство благотворителей пожелали остаться неизвестными.

Ранее Пылкову вручили премию молодежных достижений «Время молодых». Награждение прошло в Москве. Он ушел добровольцем на передовую в начале февраля 2023 года и проходил службу в составе казачьей бригады «Дон» батальона «Енисей».

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На народные деньги курганцы купили грузовик «Газель», чтобы к 23 февраля привезти подарки бойцам в зону спецоперации. Машина отъехала 100 километров от Кургана и сломалась. Об этом URA.RU рассказал участник СВО, казак Александр Пылков. «При покупке „Газели“ в Тюмени мы сказали продавцу, что машина повезет груз бойцам СВО на фронт. Продавец обратил внимание на плохие колеса и необходимость замены аккумулятора, жидкостей, масла, фильтров. Он заверил, что в остальном грузовик исправен. Оказалось, что это был обман», — пояснил Пылков. По словам Пылкова, обман продавца помешал порадовать бойцов на фронте в День защитника Отечества после взятия Авдеевки. Он добавил, что считает это предательством в тылу. «Однако нашлись добрые люди, настоящие патриоты, которые нам помогли отремонтировать грузовик. Спасибо владельцу курганского автосервиса „Арника“ — Илье и его сотрудникам Игорю и дяде Славе. Они бесплатно починили „Газель“, работали днем и ночью и еще дали нам денег на бензин. Сейчас мы едем на фронт, надеемся к 25 февраля привезти подарки бойцам», — рассказал Пылков. Участие в сборе средств на покупку «Газели» для доставки гуманитарных грузов на фронт принимали прихожане Богоявленского и Покровского храмов в Кургане, казаки, дети, горожане из СНТ «Чайка 5». Большинство благотворителей пожелали остаться неизвестными. Ранее Пылкову вручили премию молодежных достижений «Время молодых». Награждение прошло в Москве. Он ушел добровольцем на передовую в начале февраля 2023 года и проходил службу в составе казачьей бригады «Дон» батальона «Енисей».
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