25 февраля 2024
24 февраля 2024

Политолог Безделов попросил Мизулину больше не приезжать в Тюмень

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция. Москва, мизулина екатерина
Екатерину Мизулину попросили не приезжать в Тюмень Фото:

Политолог Александр Безделов попросил главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину больше не приезжать в Тюмень. По его словам, от общественницы одни проблемы. Об этом он написал в своем telegram-канале.

Тюменским школьникам разъяснили правила встречи с Мизулиной

«Визит Екатерины Мизулиной почему-то принес одни скандалы — там песня и якобы рапорт, там давка школьников и команда политика, заставляющая полицию их разогнать. Может там кто-нибудь Екатерину Михайловну попросить больше к нам не приезжать?» — Написал политолог Александр Безделов в своем личном telegram-канале.

Безделов также надеется, что руководство ТВВИКУ сдержит свое обещание не исключать курсанта первого курса, который спел с Екатериной Мизулиной песню украинской группы «Бумбокс» — «Вахтеры». Он напомнил, что в России выступают десятки популярных исполнителей из Украины, от Ротару и Кобзона до Асти. Екатерина Мизулина посетила Тюмень 23—24 февраля. После посещения ТВВИКУ, Мизулиной предъявили претензии об исполнении песни украинской группы, в которой содержится пропаганда наркотиков.

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Политолог Александр Безделов попросил главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину больше не приезжать в Тюмень. По его словам, от общественницы одни проблемы. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Визит Екатерины Мизулиной почему-то принес одни скандалы — там песня и якобы рапорт, там давка школьников и команда политика, заставляющая полицию их разогнать. Может там кто-нибудь Екатерину Михайловну попросить больше к нам не приезжать?» — Написал политолог Александр Безделов в своем личном telegram-канале. Безделов также надеется, что руководство ТВВИКУ сдержит свое обещание не исключать курсанта первого курса, который спел с Екатериной Мизулиной песню украинской группы «Бумбокс» — «Вахтеры». Он напомнил, что в России выступают десятки популярных исполнителей из Украины, от Ротару и Кобзона до Асти. Екатерина Мизулина посетила Тюмень 23—24 февраля. После посещения ТВВИКУ, Мизулиной предъявили претензии об исполнении песни украинской группы, в которой содержится пропаганда наркотиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...