Политолог Безделов попросил Мизулину больше не приезжать в Тюмень

26 февраля 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

Екатерину Мизулину попросили не приезжать в Тюмень Фото: Владимир Андреев © URA.RU Политолог Александр Безделов попросил главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину больше не приезжать в Тюмень. По его словам, от общественницы одни проблемы. Об этом он написал в своем telegram-канале. Тюменским школьникам разъяснили правила встречи с Мизулиной «Визит Екатерины Мизулиной почему-то принес одни скандалы — там песня и якобы рапорт, там давка школьников и команда политика, заставляющая полицию их разогнать. Может там кто-нибудь Екатерину Михайловну попросить больше к нам не приезжать?» — Написал политолог Александр Безделов в своем личном telegram-канале. Безделов также надеется, что руководство ТВВИКУ сдержит свое обещание не исключать курсанта первого курса, который спел с Екатериной Мизулиной песню украинской группы «Бумбокс» — «Вахтеры». Он напомнил, что в России выступают десятки популярных исполнителей из Украины, от Ротару и Кобзона до Асти. Екатерина Мизулина посетила Тюмень 23—24 февраля. После посещения ТВВИКУ, Мизулиной предъявили претензии об исполнении песни украинской группы, в которой содержится пропаганда наркотиков.

Политолог Александр Безделов попросил главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину больше не приезжать в Тюмень. По его словам, от общественницы одни проблемы. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Визит Екатерины Мизулиной почему-то принес одни скандалы — там песня и якобы рапорт, там давка школьников и команда политика, заставляющая полицию их разогнать. Может там кто-нибудь Екатерину Михайловну попросить больше к нам не приезжать?» — Написал политолог Александр Безделов в своем личном telegram-канале. Безделов также надеется, что руководство ТВВИКУ сдержит свое обещание не исключать курсанта первого курса, который спел с Екатериной Мизулиной песню украинской группы «Бумбокс» — «Вахтеры». Он напомнил, что в России выступают десятки популярных исполнителей из Украины, от Ротару и Кобзона до Асти. Екатерина Мизулина посетила Тюмень 23—24 февраля. После посещения ТВВИКУ, Мизулиной предъявили претензии об исполнении песни украинской группы, в которой содержится пропаганда наркотиков.