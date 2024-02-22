Тюменским школьникам разъяснили правила встречи с Мизулиной

Екатерина Мизулина пояснила, из-за чего в Тюмени посетит только одну школу

Цветы и подарки для Мизулиной пройдут строгую процедуру досмотра Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Екатерина Мизулина встретится с тюменскими школьниками 24 февраля в актовом зале 95 школы в микрорайоне Плеханово. Накануне встречи в telegram-канале «Екатерина Мизулина — Тюмень» опубликовали ответы на главные вопросы, которые волнуют молодежь региона.

Сколько будет встреч и кто сможет прийти

Известно, что Мизулина проведет в Тюмени только одну встречу со школьниками. 95 школа была выбрана из-за того, что в ней самый большой актовый зал, поясняется в telegram-канале, посвященном поездке главы Лиги безопасного интернета в регион. «Это не значит, что встреча проводится для учеников только одной школы. Вход открыт для учеников других школ области и студентов ВУЗов. В другие школы поехать не получится из-за плотного графика», — поясняется в сообщении.

Что можно принести с собой

Прямого запрета на цветы и подарки для Мизулиной в telegram-канале нет. Однако, отмечается, что вручить их будет непросто. «Все предметы проходят строгий досмотр. Екатерина не берет предметы в руки по соображениям безопасности до прохождения досмотра», — сообщается в канале.

Можно ли сделать совместное фото

Вся встреча займет до 3,5 часов. При этом на общение отведен всего час и 20 минут. Остальное время будет посвящено фотосессии. «Продолжительность фотосессии будет зависеть от числа участников. О возможности сделать совместное фото на фестивале „Битва на Туре“ пока информации нет: мы не знаем время и дату, когда Екатерина планирует посетить мероприятие. Следите за обновлениями в этом канале», — говорится в сообщении.

О переносе времени встречи со школьниками речи быть не может, отмечает telegram-канал «Екатерина Мизулина — Тюмень». Сообщается, что сразу после завершения программы в Тюмени Мизулина отправится в другой регион, однако информации о том, куда именно планирует поехать глава Лиги свободного интернета после Тюмени, нет.