Тюменские партфункционеры сорвали дебаты в сельских территориях

26 февраля 2024 в 17:50 Размер текста - 17 +

Предвыборные дебаты на радио в тюменских селах не состоялись Фото: Pixabay Тюменские представители кандидатов в президенты РФ не явились практически ни на один из радиоэфиров, которые организовывали сельские избиркомы. Инсайдеры URA.RU рассказали, почему представители политических партий проигнорировали дебаты. «Областная и территориальные избирательные комиссии слишком поздно оповестили о том, что дебаты будут проходить и в селах. Все готовились, что эфиры будут только в Тюмени, Тобольске и Ишиме. За несколько дней до дебатов выяснилось, что будет еще и в селах. Сетку эфиров поставили так плотно, что представители просто отказались ехать», — говорят собеседники URA.RU. О проведении дебатов в сельских территориях облизбирком уведомлял 1 февраля. Близкие к комиссии источники считают, что партийцы просто поленились отправлять людей в села и готовить их к дебатам. «Партии любят жеребьевки пропускать — на губернаторских выборах даже в областной комиссии не было ни одного представителя, кроме ЕР», — сообщают инсайдеры. В конечном итоге пустые эфиры пришлось заполнять музыкой. В настоящее время на территории Тюменской области проходят дебаты перед выборами президента. На них выступают доверенные лица кандидатов на пост главы государства. Эфиры транслируют региональные телеканалы и радиостанции.

Тюменские представители кандидатов в президенты РФ не явились практически ни на один из радиоэфиров, которые организовывали сельские избиркомы. Инсайдеры URA.RU рассказали, почему представители политических партий проигнорировали дебаты. «Областная и территориальные избирательные комиссии слишком поздно оповестили о том, что дебаты будут проходить и в селах. Все готовились, что эфиры будут только в Тюмени, Тобольске и Ишиме. За несколько дней до дебатов выяснилось, что будет еще и в селах. Сетку эфиров поставили так плотно, что представители просто отказались ехать», — говорят собеседники URA.RU. О проведении дебатов в сельских территориях облизбирком уведомлял 1 февраля. Близкие к комиссии источники считают, что партийцы просто поленились отправлять людей в села и готовить их к дебатам. «Партии любят жеребьевки пропускать — на губернаторских выборах даже в областной комиссии не было ни одного представителя, кроме ЕР», — сообщают инсайдеры. В конечном итоге пустые эфиры пришлось заполнять музыкой. В настоящее время на территории Тюменской области проходят дебаты перед выборами президента. На них выступают доверенные лица кандидатов на пост главы государства. Эфиры транслируют региональные телеканалы и радиостанции.