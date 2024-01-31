31 января 2024

В Кургане стало еще больше новых светофоров. Фото

В Кургане стало еще больше новых светофоров. Фото
© Служба новостей «URA.RU»
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Светофоры. Дорожное движение. Курган, светофор, красный сигнал светофора
Специальная кнопка установлена на светофоре по улице Бурова-Петрова Фото:

В Кургане дорожники установили новые светофоры и оборудовали пешеходные переходы по улице Бурова-Петрова, а также на ее пересечении с автодорогой на поселок Смолино. Об этом сообщает МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте».

«Для обеспечения безопасности участников дорожного движения на пересечении улицы Бурова-Петрова — автодорога на поселок Смолино введен в эксплуатацию новый светофорный объект, который позволит разделить во времени транспортные и пешеходные потоки», — указано в сообществе «УДХиБ г. Кургана». Также, управление сообщило, что на участке появилось четыре регулируемых пешеходных перехода, которых раньше не было.

Кроме того, в сообществе указано, что на пешеходном переходе через улицу Бурова-Петрова рядом с СНТ «Садовод-любитель» тоже начал работать светофор. Он, по данным управления, оборудован специальной кнопкой, позволяющей включать разрешающий сигнал для пешеходов.

Ранее URA.RU писало, что после открытия обновленного моста в Кургане заработал новый светофор. Он был установлен для пешеходов.

Светофоров по дороге на поселок Смолино установлено несколько
Светофоров по дороге на поселок Смолино установлено несколько
Фото:
С помощью светофоров дорожные службы хотят сделать дороги Кургана безопаснее
С помощью светофоров дорожные службы хотят сделать дороги Кургана безопаснее
Фото:
На улице Бурова-Петрова появились новые светофоры и конпка для пешеходов
На улице Бурова-Петрова появились новые светофоры и конпка для пешеходов
Фото:

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В Кургане дорожники установили новые светофоры и оборудовали пешеходные переходы по улице Бурова-Петрова, а также на ее пересечении с автодорогой на поселок Смолино. Об этом сообщает МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте». «Для обеспечения безопасности участников дорожного движения на пересечении улицы Бурова-Петрова — автодорога на поселок Смолино введен в эксплуатацию новый светофорный объект, который позволит разделить во времени транспортные и пешеходные потоки», — указано в сообществе «УДХиБ г. Кургана». Также, управление сообщило, что на участке появилось четыре регулируемых пешеходных перехода, которых раньше не было. Кроме того, в сообществе указано, что на пешеходном переходе через улицу Бурова-Петрова рядом с СНТ «Садовод-любитель» тоже начал работать светофор. Он, по данным управления, оборудован специальной кнопкой, позволяющей включать разрешающий сигнал для пешеходов. Ранее URA.RU писало, что после открытия обновленного моста в Кургане заработал новый светофор. Он был установлен для пешеходов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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