В Кургане стало еще больше новых светофоров. Фото

В Кургане стало еще больше новых светофоров. Фото

01 февраля 2024 в 12:46 Размер текста - 17 +

Специальная кнопка установлена на светофоре по улице Бурова-Петрова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане дорожники установили новые светофоры и оборудовали пешеходные переходы по улице Бурова-Петрова, а также на ее пересечении с автодорогой на поселок Смолино. Об этом сообщает МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте». «Для обеспечения безопасности участников дорожного движения на пересечении улицы Бурова-Петрова — автодорога на поселок Смолино введен в эксплуатацию новый светофорный объект, который позволит разделить во времени транспортные и пешеходные потоки», — указано в сообществе «УДХиБ г. Кургана». Также, управление сообщило, что на участке появилось четыре регулируемых пешеходных перехода, которых раньше не было. Кроме того, в сообществе указано, что на пешеходном переходе через улицу Бурова-Петрова рядом с СНТ «Садовод-любитель» тоже начал работать светофор. Он, по данным управления, оборудован специальной кнопкой, позволяющей включать разрешающий сигнал для пешеходов. Ранее URA.RU писало, что после открытия обновленного моста в Кургане заработал новый светофор. Он был установлен для пешеходов. Светофоров по дороге на поселок Смолино установлено несколько Фото: МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» С помощью светофоров дорожные службы хотят сделать дороги Кургана безопаснее Фото: МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» На улице Бурова-Петрова появились новые светофоры и конпка для пешеходов Фото: МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана»

В Кургане дорожники установили новые светофоры и оборудовали пешеходные переходы по улице Бурова-Петрова, а также на ее пересечении с автодорогой на поселок Смолино. Об этом сообщает МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте». «Для обеспечения безопасности участников дорожного движения на пересечении улицы Бурова-Петрова — автодорога на поселок Смолино введен в эксплуатацию новый светофорный объект, который позволит разделить во времени транспортные и пешеходные потоки», — указано в сообществе «УДХиБ г. Кургана». Также, управление сообщило, что на участке появилось четыре регулируемых пешеходных перехода, которых раньше не было. Кроме того, в сообществе указано, что на пешеходном переходе через улицу Бурова-Петрова рядом с СНТ «Садовод-любитель» тоже начал работать светофор. Он, по данным управления, оборудован специальной кнопкой, позволяющей включать разрешающий сигнал для пешеходов. Ранее URA.RU писало, что после открытия обновленного моста в Кургане заработал новый светофор. Он был установлен для пешеходов.