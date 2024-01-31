В Кургане дорожники установили новые светофоры и оборудовали пешеходные переходы по улице Бурова-Петрова, а также на ее пересечении с автодорогой на поселок Смолино. Об этом сообщает МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте».
«Для обеспечения безопасности участников дорожного движения на пересечении улицы Бурова-Петрова — автодорога на поселок Смолино введен в эксплуатацию новый светофорный объект, который позволит разделить во времени транспортные и пешеходные потоки», — указано в сообществе «УДХиБ г. Кургана». Также, управление сообщило, что на участке появилось четыре регулируемых пешеходных перехода, которых раньше не было.
Кроме того, в сообществе указано, что на пешеходном переходе через улицу Бурова-Петрова рядом с СНТ «Садовод-любитель» тоже начал работать светофор. Он, по данным управления, оборудован специальной кнопкой, позволяющей включать разрешающий сигнал для пешеходов.
Ранее URA.RU писало, что после открытия обновленного моста в Кургане заработал новый светофор. Он был установлен для пешеходов.
Светофоров по дороге на поселок Смолино установлено несколько
Фото: МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана»
С помощью светофоров дорожные службы хотят сделать дороги Кургана безопаснее
Фото: МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана»
На улице Бурова-Петрова появились новые светофоры и конпка для пешеходов
Фото: МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана»
В Кургане дорожники установили новые светофоры и оборудовали пешеходные переходы по улице Бурова-Петрова, а также на ее пересечении с автодорогой на поселок Смолино. Об этом сообщает МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте». «Для обеспечения безопасности участников дорожного движения на пересечении улицы Бурова-Петрова — автодорога на поселок Смолино введен в эксплуатацию новый светофорный объект, который позволит разделить во времени транспортные и пешеходные потоки», — указано в сообществе «УДХиБ г. Кургана». Также, управление сообщило, что на участке появилось четыре регулируемых пешеходных перехода, которых раньше не было. Кроме того, в сообществе указано, что на пешеходном переходе через улицу Бурова-Петрова рядом с СНТ «Садовод-любитель» тоже начал работать светофор. Он, по данным управления, оборудован специальной кнопкой, позволяющей включать разрешающий сигнал для пешеходов. Ранее URA.RU писало, что после открытия обновленного моста в Кургане заработал новый светофор. Он был установлен для пешеходов.