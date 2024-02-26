Прокуратура проверит тюменскую школу, где обнаружили крыс

Из-за крыс в тюменской школе прокуратура возбудила проверку Фото: Илья Московец © URA.RU

Тюменская прокуратура проверит школу №1 в Голышманово, где до этого обнаружили крысу. Об этом заявили в telegram-канале надзорного ведомства.

«Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Голышмановского района провести проверку исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, в ходе которой дать оценку действиям (бездействию) должностных лиц образовательной организации. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — сообщили в прокуратуре.

Ранее в средствах массовой информации опубликовали короткое видео из голышмановской школы, на котором было видно крысу. По сообщениям в интернете, школу атаковали полчища грызунов.