Прокуратура проверит тюменскую школу, где обнаружили крыс

Тюменская прокуратура проверит школу №1 в Голышманово, где до этого обнаружили крысу. Об этом заявили в telegram-канале надзорного ведомства.
«Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Голышмановского района провести проверку исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, в ходе которой дать оценку действиям (бездействию) должностных лиц образовательной организации. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — сообщили в прокуратуре.
Ранее в средствах массовой информации опубликовали короткое видео из голышмановской школы, на котором было видно крысу. По сообщениям в интернете, школу атаковали полчища грызунов.
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