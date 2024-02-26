26 февраля 2024

Прокуратура проверит тюменскую школу, где обнаружили крыс

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские крысы. Екатеринбург, мусор, помойка, антисанитария, вредитель, крыса, грызуны
Из-за крыс в тюменской школе прокуратура возбудила проверку Фото:

Тюменская прокуратура проверит школу №1 в Голышманово, где до этого обнаружили крысу. Об этом заявили в telegram-канале надзорного ведомства.

«Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Голышмановского района провести проверку исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, в ходе которой дать оценку действиям (бездействию) должностных лиц образовательной организации. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — сообщили в прокуратуре.

Ранее в средствах массовой информации опубликовали короткое видео из голышмановской школы, на котором было видно крысу. По сообщениям в интернете, школу атаковали полчища грызунов.

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Тюменская прокуратура проверит школу №1 в Голышманово, где до этого обнаружили крысу. Об этом заявили в telegram-канале надзорного ведомства. «Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Голышмановского района провести проверку исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, в ходе которой дать оценку действиям (бездействию) должностных лиц образовательной организации. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — сообщили в прокуратуре. Ранее в средствах массовой информации опубликовали короткое видео из голышмановской школы, на котором было видно крысу. По сообщениям в интернете, школу атаковали полчища грызунов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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