В ЯНАО входные двери многоквартирных домов слетают с петель. Фото

В Лабытнанги из-за сломанных подъездных дверей горожане мерзнут в квартирах

27 февраля 2024 в 18:20 Размер текста - 17 +

На Ямале управляющая компания более 5 лет не может поставить качественные входные двери в малоэтажные дома Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Лабытнанги (ЯНАО) жильцы многоквартирных домов жалуются на сломанные двери в подъезды. Горожане сообщили в социальной сети о тонком материале конструкции, которая гнется от малейшего воздействия. «Сколько можно чинить наши алюминиевые двери! 5 лет их чинят и чинят, варят, а они, при каждом маленьком ветре просто падают. Боишься открывать, чтобы не упали на людей. Управляющая компания говорит — собирайте деньги на новые, мы поставим. А за что мы платим деньги за капитальный ремонт, чтобы потом еще и самим все покупать? В морозы на первом этаже промерзают полы! Двери пустотелые, алюминиевые. Петли на них уже давным-давно по шву сломались их варили, потом прикрутили петли накладные, но они не держат и тоже ломаются, шурупы вываливаются. По домам 55, 57, 59 на Первомайской такие двери», — написала Лариса Лисовицкая в сообществе «Лабытнанги Info». Другая жительница города рассказала, что двери действительно некачественные. «Открываем дверь, а она выгибается. Она очень дешевая, поэтому вылетает. Там все треснуто по швам петель. Никто их не ломает, от старости и ремонта от них ничего не осталось. Это во всех трех домах такая ситуация. В 55 доме тоже все двери смотрю открыты, все выгнуты. Нам приходится убирать кучу снега в тамбуре, чтобы дверь закрыта была. У меня нереально холодно в углу от того, что все открыто», — поделилась Татьяна Головченко. Представители окружного департамента Госжилнадзора сообщили, что связались с управляющей компанией, которая обслуживает данные адреса. «По информации УК дверь восстановили. Руководство управляющей организации обратились в администрацию города по вопросу переноса сроков капремонта входной группы дома», — говорится в сообщении. Корреспондент URA.RU направил запрос в городскую администрацию. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU писало о жалобах жильцов многоквартирного дома в Надыме (ЯНАО) на капремонт. Специалисты управляющей компании покрасили необработанные стены краской разбавленной ацетоном. Сломанная входная дверь в подъезд жилого дома, Лабытнанги Фото: сообщество «Лабытнанги Info», соцсеть «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Лабытнанги (ЯНАО) жильцы многоквартирных домов жалуются на сломанные двери в подъезды. Горожане сообщили в социальной сети о тонком материале конструкции, которая гнется от малейшего воздействия. «Сколько можно чинить наши алюминиевые двери! 5 лет их чинят и чинят, варят, а они, при каждом маленьком ветре просто падают. Боишься открывать, чтобы не упали на людей. Управляющая компания говорит — собирайте деньги на новые, мы поставим. А за что мы платим деньги за капитальный ремонт, чтобы потом еще и самим все покупать? В морозы на первом этаже промерзают полы! Двери пустотелые, алюминиевые. Петли на них уже давным-давно по шву сломались их варили, потом прикрутили петли накладные, но они не держат и тоже ломаются, шурупы вываливаются. По домам 55, 57, 59 на Первомайской такие двери», — написала Лариса Лисовицкая в сообществе «Лабытнанги Info». Другая жительница города рассказала, что двери действительно некачественные. «Открываем дверь, а она выгибается. Она очень дешевая, поэтому вылетает. Там все треснуто по швам петель. Никто их не ломает, от старости и ремонта от них ничего не осталось. Это во всех трех домах такая ситуация. В 55 доме тоже все двери смотрю открыты, все выгнуты. Нам приходится убирать кучу снега в тамбуре, чтобы дверь закрыта была. У меня нереально холодно в углу от того, что все открыто», — поделилась Татьяна Головченко. Представители окружного департамента Госжилнадзора сообщили, что связались с управляющей компанией, которая обслуживает данные адреса. «По информации УК дверь восстановили. Руководство управляющей организации обратились в администрацию города по вопросу переноса сроков капремонта входной группы дома», — говорится в сообщении. Корреспондент URA.RU направил запрос в городскую администрацию. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU писало о жалобах жильцов многоквартирного дома в Надыме (ЯНАО) на капремонт. Специалисты управляющей компании покрасили необработанные стены краской разбавленной ацетоном.