Рейс из тюменского аэропорта в Норильск отменили

27 февраля 2024 в 18:29 Размер текста - 17 +

Самолет авиакомпании «ЮВТ АЭРО» не полетел из Тюмени в Норильск Фото: Размик Закарян © URA.RU Рейс Тюмень — Норильск. авиакомпании «ЮВТ АЭРО» отменен. Информация размещена на табло международного аэропорта «Рощино». «Рейст UVT 9447 Тюмень — Норильск. Статус — отменен», — сообщается на сайте «Рощино». Агентство направило запрос в аэропорт. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU сообщало о том, как в Тюмени отменили рейс авиакомпании ЮТэйр до Нового Уренгоя

Рейс Тюмень — Норильск. авиакомпании «ЮВТ АЭРО» отменен. Информация размещена на табло международного аэропорта «Рощино». «Рейст UVT 9447 Тюмень — Норильск. Статус — отменен», — сообщается на сайте «Рощино». Агентство направило запрос в аэропорт. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU сообщало о том, как в Тюмени отменили рейс авиакомпании ЮТэйр до Нового Уренгоя