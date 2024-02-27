Рейс из тюменского аэропорта в Норильск отменили

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Самолет авиакомпании «ЮВТ АЭРО» не полетел из Тюмени в Норильск Фото:

Рейс Тюмень — Норильск. авиакомпании «ЮВТ АЭРО» отменен. Информация размещена на табло международного аэропорта «Рощино».

«Рейст UVT 9447 Тюмень — Норильск. Статус — отменен», — сообщается на сайте «Рощино».

Агентство направило запрос в аэропорт. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU сообщало о том, как в Тюмени отменили рейс авиакомпании ЮТэйр до Нового Уренгоя

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Рейс Тюмень — Норильск. авиакомпании «ЮВТ АЭРО» отменен. Информация размещена на табло международного аэропорта «Рощино». «Рейст UVT 9447 Тюмень — Норильск. Статус — отменен», — сообщается на сайте «Рощино». Агентство направило запрос в аэропорт. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU сообщало о том, как в Тюмени отменили рейс авиакомпании ЮТэйр до Нового Уренгоя
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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