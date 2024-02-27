Рейс из тюменского аэропорта в Норильск отменили

Самолет авиакомпании «ЮВТ АЭРО» не полетел из Тюмени в Норильск
Рейс Тюмень — Норильск. авиакомпании «ЮВТ АЭРО» отменен. Информация размещена на табло международного аэропорта «Рощино».
«Рейст UVT 9447 Тюмень — Норильск. Статус — отменен», — сообщается на сайте «Рощино».
Агентство направило запрос в аэропорт. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU сообщало о том, как в Тюмени отменили рейс авиакомпании ЮТэйр до Нового Уренгоя
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