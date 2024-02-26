В Тюмени отменили рейс до ЯНАО

26 февраля 2024 в 14:05 Размер текста - 17 +

Самолет должен был вылететь в 13:30 Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Тюмени отменили рейс авиакомпании ЮТэйр до Нового Уренгоя (ЯНАО). Такая информация указана на онлайн-табло аэропорта Рощино. Самолет должен был вылететь в 13:30. «Рейс ЮТ 541 Тюмень — Новый Уренгой. Вылет по расписанию — 13:30. Статус — отменен», — указано на сайте тюменского аэропорта. На онлайн-табло также сообщается, что и рейс из ЯНАО до Тюмени отменен. Агентство URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ ожидается.

В Тюмени отменили рейс авиакомпании ЮТэйр до Нового Уренгоя (ЯНАО). Такая информация указана на онлайн-табло аэропорта Рощино. Самолет должен был вылететь в 13:30. «Рейс ЮТ 541 Тюмень — Новый Уренгой. Вылет по расписанию — 13:30. Статус — отменен», — указано на сайте тюменского аэропорта. На онлайн-табло также сообщается, что и рейс из ЯНАО до Тюмени отменен. Агентство URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ ожидается.