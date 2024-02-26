В Тюмени отменили рейс до ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт. Ханты-Мансийск, utair, юграавиа, ютейр, ютэйр
Самолет должен был вылететь в 13:30 Фото:

В Тюмени отменили рейс авиакомпании ЮТэйр до Нового Уренгоя (ЯНАО). Такая информация указана на онлайн-табло аэропорта Рощино. Самолет должен был вылететь в 13:30.

«Рейс ЮТ 541 Тюмень — Новый Уренгой. Вылет по расписанию — 13:30. Статус — отменен», — указано на сайте тюменского аэропорта. На онлайн-табло также сообщается, что и рейс из ЯНАО до Тюмени отменен.

Агентство URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ ожидается.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени отменили рейс авиакомпании ЮТэйр до Нового Уренгоя (ЯНАО). Такая информация указана на онлайн-табло аэропорта Рощино. Самолет должен был вылететь в 13:30. «Рейс ЮТ 541 Тюмень — Новый Уренгой. Вылет по расписанию — 13:30. Статус — отменен», — указано на сайте тюменского аэропорта. На онлайн-табло также сообщается, что и рейс из ЯНАО до Тюмени отменен. Агентство URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...