В Тюмени отменили рейс до ЯНАО

Самолет должен был вылететь в 13:30
В Тюмени отменили рейс авиакомпании ЮТэйр до Нового Уренгоя (ЯНАО). Такая информация указана на онлайн-табло аэропорта Рощино. Самолет должен был вылететь в 13:30.
«Рейс ЮТ 541 Тюмень — Новый Уренгой. Вылет по расписанию — 13:30. Статус — отменен», — указано на сайте тюменского аэропорта. На онлайн-табло также сообщается, что и рейс из ЯНАО до Тюмени отменен.
Агентство URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ ожидается.
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