26 февраля 2024

Власти ЯНАО сокращают финансирование на борьбу с преступностью

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , кобура, пистолет, полиция, полицейский, конвой
На профилактику преступности затратят в этом году чуть более шести млн рублей Фото:

На профилактику преступности власти Ямала намерены затратить в этом году чуть более шести млн рублей, что на 500 тысяч рублей меньше, чем в прошлом. Расходы на окружную программу господдержки «Безопасный регион» понесет в основном бюджет ЯНАО, следует из ее документации. Предполагается, что в течение года правоохранительные органы зарегистрируют не более 6950 преступлений.

«Общий объем бюджетных ассигнований окружного бюджета на реализацию государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа — 6 089 992 рублей. <…> Количество зарегистрированных преступлений в 2023 году — 7000, в 2024 году — 6950, в 2025 году — 6900», —указывается в паспорте программы «Безопасный регион», опубликованном на сайте правительства округа. В охране общественного порядка будут участвовать 600 дружинников.

Государственная программа «Безопасный регион» реализуется в ЯНАО с 2014 по 2035 годы в три этапа. Общий объем финансирования — почти 44 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в прокуратуре ЯНАО прошла расширенная коллегия, на которой были подведены итоги прошедшего года. Ближайшей задачей работников будет обеспечение законности при проведении выборов президента РФ

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На профилактику преступности власти Ямала намерены затратить в этом году чуть более шести млн рублей, что на 500 тысяч рублей меньше, чем в прошлом. Расходы на окружную программу господдержки «Безопасный регион» понесет в основном бюджет ЯНАО, следует из ее документации. Предполагается, что в течение года правоохранительные органы зарегистрируют не более 6950 преступлений. «Общий объем бюджетных ассигнований окружного бюджета на реализацию государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа — 6 089 992 рублей. <…> Количество зарегистрированных преступлений в 2023 году — 7000, в 2024 году — 6950, в 2025 году — 6900», —указывается в паспорте программы «Безопасный регион», опубликованном на сайте правительства округа. В охране общественного порядка будут участвовать 600 дружинников. Государственная программа «Безопасный регион» реализуется в ЯНАО с 2014 по 2035 годы в три этапа. Общий объем финансирования — почти 44 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в прокуратуре ЯНАО прошла расширенная коллегия, на которой были подведены итоги прошедшего года. Ближайшей задачей работников будет обеспечение законности при проведении выборов президента РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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