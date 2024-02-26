Власти ЯНАО сокращают финансирование на борьбу с преступностью

На профилактику преступности власти Ямала намерены затратить в этом году чуть более шести млн рублей, что на 500 тысяч рублей меньше, чем в прошлом. Расходы на окружную программу господдержки «Безопасный регион» понесет в основном бюджет ЯНАО, следует из ее документации. Предполагается, что в течение года правоохранительные органы зарегистрируют не более 6950 преступлений.
«Общий объем бюджетных ассигнований окружного бюджета на реализацию государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа — 6 089 992 рублей. <…> Количество зарегистрированных преступлений в 2023 году — 7000, в 2024 году — 6950, в 2025 году — 6900», —указывается в паспорте программы «Безопасный регион», опубликованном на сайте правительства округа. В охране общественного порядка будут участвовать 600 дружинников.
Государственная программа «Безопасный регион» реализуется в ЯНАО с 2014 по 2035 годы в три этапа. Общий объем финансирования — почти 44 млн рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в прокуратуре ЯНАО прошла расширенная коллегия, на которой были подведены итоги прошедшего года. Ближайшей задачей работников будет обеспечение законности при проведении выборов президента РФ
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