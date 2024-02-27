На образование в Тюменской области ежегодно тратится более 40 миллиардов рублей

В Тюменской области на сферу образования ежегодно тратится 40 миллиардов рублей. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.
«В Тюменской области внедрен комплекс мер для улучшения качества образования. На сферу образования в Тюменской области ежегодно направляется более 40 миллиардов рублей», — написано в telegram-канале ведомства.
Также недавно проводились проверки модернизации школьных систем образования, организации бесплатного горячего питания и ряда других вопросов. Полученные результаты показали значительные положительные изменения.
В Тюмени насчитывается около 15 частных образовательных учреждений. URA.RU подсчитало, сколько стоит платное образование в городе.
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