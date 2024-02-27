27 февраля 2024

На образование в Тюменской области ежегодно тратится более 40 миллиардов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Кандидат в Президенты РФ Владислав Даванков посетил Челябинск. Челябинск, буфет, продукты, пища, раздача, еда, школьная столовая, столовая
В школьных столовых Тюменской области провели проверку организации бесплатного питания Фото:

В Тюменской области на сферу образования ежегодно тратится 40 миллиардов рублей. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

«В Тюменской области внедрен комплекс мер для улучшения качества образования. На сферу образования в Тюменской области ежегодно направляется более 40 миллиардов рублей», — написано в telegram-канале ведомства.

Также недавно проводились проверки модернизации школьных систем образования, организации бесплатного горячего питания и ряда других вопросов. Полученные результаты показали значительные положительные изменения.

В Тюмени насчитывается около 15 частных образовательных учреждений. URA.RU подсчитало, сколько стоит платное образование в городе.

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В Тюменской области на сферу образования ежегодно тратится 40 миллиардов рублей. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона. «В Тюменской области внедрен комплекс мер для улучшения качества образования. На сферу образования в Тюменской области ежегодно направляется более 40 миллиардов рублей», — написано в telegram-канале ведомства. Также недавно проводились проверки модернизации школьных систем образования, организации бесплатного горячего питания и ряда других вопросов. Полученные результаты показали значительные положительные изменения. В Тюмени насчитывается около 15 частных образовательных учреждений. URA.RU подсчитало, сколько стоит платное образование в городе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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