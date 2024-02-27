27 февраля 2024

В Ноябрьске пожарные спасли от огня котельную. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Выездное заседание Правительства СО в Белоярский городской округ. Свердловская область, трубы, котельная
В Ноябрьске пожарные спасли от огня городскую котельную (архивное фото) Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) ночью 28 февраля загорелось административное здание на территории городской котельной. Через полчаса пожар был локализован, распространение огня на котельную не допущено, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.

«Утром 28 февраля в Ноябрьске загорелось административное здание на территории городской котельной, на улице Муравленко, 15. В 05:07 пожарные уже были на месте, в 09:10 открытое горение было ликвидировано. Пожарным удалось не допустить распространения огня на производственные помещения котельной», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.

Открытое горение было локализовано через один час двадцать минут, погибших и пострадавших нет. Огнем повреждены конструкции здания и имущество на площади 150 квадратных метров. Причину происшествия и материальный ущерб установят следователи.

В Ноябрьске загорелось изнутри административное здание котельной
В Ноябрьске загорелось изнутри административное здание котельной
Фото:
Прибывшие пожарные обнаружили сильное задымление в помещении
Прибывшие пожарные обнаружили сильное задымление в помещении
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В Ноябрьске (ЯНАО) ночью 28 февраля загорелось административное здание на территории городской котельной. Через полчаса пожар был локализован, распространение огня на котельную не допущено, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО. «Утром 28 февраля в Ноябрьске загорелось административное здание на территории городской котельной, на улице Муравленко, 15. В 05:07 пожарные уже были на месте, в 09:10 открытое горение было ликвидировано. Пожарным удалось не допустить распространения огня на производственные помещения котельной», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО. Открытое горение было локализовано через один час двадцать минут, погибших и пострадавших нет. Огнем повреждены конструкции здания и имущество на площади 150 квадратных метров. Причину происшествия и материальный ущерб установят следователи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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