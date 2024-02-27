В Ноябрьске (ЯНАО) ночью 28 февраля загорелось административное здание на территории городской котельной. Через полчаса пожар был локализован, распространение огня на котельную не допущено, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.
«Утром 28 февраля в Ноябрьске загорелось административное здание на территории городской котельной, на улице Муравленко, 15. В 05:07 пожарные уже были на месте, в 09:10 открытое горение было ликвидировано. Пожарным удалось не допустить распространения огня на производственные помещения котельной», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.
Открытое горение было локализовано через один час двадцать минут, погибших и пострадавших нет. Огнем повреждены конструкции здания и имущество на площади 150 квадратных метров. Причину происшествия и материальный ущерб установят следователи.
В Ноябрьске загорелось изнутри административное здание котельной
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО
Прибывшие пожарные обнаружили сильное задымление в помещении
В Ноябрьске (ЯНАО) ночью 28 февраля загорелось административное здание на территории городской котельной. Через полчаса пожар был локализован, распространение огня на котельную не допущено, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО. «Утром 28 февраля в Ноябрьске загорелось административное здание на территории городской котельной, на улице Муравленко, 15. В 05:07 пожарные уже были на месте, в 09:10 открытое горение было ликвидировано. Пожарным удалось не допустить распространения огня на производственные помещения котельной», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО. Открытое горение было локализовано через один час двадцать минут, погибших и пострадавших нет. Огнем повреждены конструкции здания и имущество на площади 150 квадратных метров. Причину происшествия и материальный ущерб установят следователи.