27 февраля 2024

Тюменские власти рассказали, когда начнется проектирование досугового центра на месте «Космоса»

В Тюмени летом начнется проектирование досугового центра на месте «Космоса»
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие молодежного театрального центра "Космос". Тюмень
Пока вопрос сноса здания не стоит Фото:

В Тюмени летом 2024 года начнется проектирование школы и досугового центра, которые расположатся на месте тетра «Космос». Об этом сообщили в главном управлении строительства региона. Там же отметили, что пока вопрос сноса здания не стоит.

«Проектирование ансамбля зданий школы и культурно-досугового центра на месте школы Nº7 и МТЦ „Космос“ планируется начать летом текущего года. Вопрос о сносе объектов в ближайшей перспективе не стоит», — рассказали в ГУС.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на месте «Космоса» построят школу №7 и досуговый центр в едином стиле. Предполагается, что новое пространство будет почти в пять раз больше, чем существующее.

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В Тюмени летом 2024 года начнется проектирование школы и досугового центра, которые расположатся на месте тетра «Космос». Об этом сообщили в главном управлении строительства региона. Там же отметили, что пока вопрос сноса здания не стоит. «Проектирование ансамбля зданий школы и культурно-досугового центра на месте школы Nº7 и МТЦ „Космос“ планируется начать летом текущего года. Вопрос о сносе объектов в ближайшей перспективе не стоит», — рассказали в ГУС. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на месте «Космоса» построят школу №7 и досуговый центр в едином стиле. Предполагается, что новое пространство будет почти в пять раз больше, чем существующее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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