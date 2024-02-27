Тюменские власти рассказали, когда начнется проектирование досугового центра на месте «Космоса»

В Тюмени летом начнется проектирование досугового центра на месте «Космоса»

28 февраля 2024 в 15:42 Размер текста - 17 +

Пока вопрос сноса здания не стоит Фото: Николай Бастриков © URA.RU В Тюмени летом 2024 года начнется проектирование школы и досугового центра, которые расположатся на месте тетра «Космос». Об этом сообщили в главном управлении строительства региона. Там же отметили, что пока вопрос сноса здания не стоит. «Проектирование ансамбля зданий школы и культурно-досугового центра на месте школы Nº7 и МТЦ „Космос“ планируется начать летом текущего года. Вопрос о сносе объектов в ближайшей перспективе не стоит», — рассказали в ГУС. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на месте «Космоса» построят школу №7 и досуговый центр в едином стиле. Предполагается, что новое пространство будет почти в пять раз больше, чем существующее.

В Тюмени летом 2024 года начнется проектирование школы и досугового центра, которые расположатся на месте тетра «Космос». Об этом сообщили в главном управлении строительства региона. Там же отметили, что пока вопрос сноса здания не стоит. «Проектирование ансамбля зданий школы и культурно-досугового центра на месте школы Nº7 и МТЦ „Космос“ планируется начать летом текущего года. Вопрос о сносе объектов в ближайшей перспективе не стоит», — рассказали в ГУС. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на месте «Космоса» построят школу №7 и досуговый центр в едином стиле. Предполагается, что новое пространство будет почти в пять раз больше, чем существующее.