В Тюмени летом 2024 года начнется проектирование школы и досугового центра, которые расположатся на месте тетра «Космос». Об этом сообщили в главном управлении строительства региона. Там же отметили, что пока вопрос сноса здания не стоит.
«Проектирование ансамбля зданий школы и культурно-досугового центра на месте школы Nº7 и МТЦ „Космос“ планируется начать летом текущего года. Вопрос о сносе объектов в ближайшей перспективе не стоит», — рассказали в ГУС.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на месте «Космоса» построят школу №7 и досуговый центр в едином стиле. Предполагается, что новое пространство будет почти в пять раз больше, чем существующее.
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